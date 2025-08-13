El Micro festival Bosc(o) Sonor recupera la festa major dels Quadrells, a la Molsosa

Bosc(o) Major és la trobada entre arrels i futur, entre paisatge i creació. Aquesta jornada cultural fusiona la 3a edició del microfestival Bosc(o) Sonor amb la recuperació de la festa major dels Quadrells, absent des de fa més de cinc anys. Una celebració que reinterpreta la tradició des de l’art interdisciplinari, la comunitat i l’entorn natural.
L’experiència convida el públic a recórrer un laberint sensorial immersiu entre arbres i silencis, a deixar-se portar per la poesia musicada de Martí i Dalmau Boada, contemplar la dansa aèria suspesa de Lluc Baldasano en el cel del vespre, escoltar les melodies d'Ana Rossi a la fresca sota les estrelles i acabar ballant amb una DJ que il·luminarà la nit amb videomappings.
Una proposta oberta, vibrant i intergeneracional, que transforma els espais emblemàtics dels Quadrells en escenaris de trobada, emoció i festa compartida.
Una festa major diferent, on la cultura batega entre arbres i pedres
Data i lloc: dissabte 30 d’agost de 2025, a Els Quadrells (La Molsosa, sud del Solsonès)
Preus (entrades a la venda al Entrades Solsonès per les actuacions de la tarda):
- entrada general: 10 euros
- entrada gratuïta per a menors de 7 anys
**inclou entrepà + accés a totes les activitats de tarda**
Actuacions de tarda (incloses amb l’entrada):
- 17:00–18:30 h: experiència al laberint sensorial (sessions per torns amb nombre limitat de participants, ordre d'arribada.)
- 19:00 h: poesia musical amb Martí i Dalmau Boada
- 20:00 h: espectacle de tel·les aèries amb Lluc Baldasano
Actuacions de vespre-nit (accés obert):
- 21:00 h: Concert a la plaça amb Ana Rosi
- 22:00 h en endavant: DJ set amb Alicia Casado