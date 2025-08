Concert de Suu al Castell de l'Aguda, a Torà

El pròxim dia 14 d'agost al Castell de l'Aguda, al municipi de Torà, comptarà amb l'actuació de la Suu en concert i amb Lïdia Pujol com amfitriona. Amb l'entrada s'inclou una copa de vi ‘El Miracle’ o cervesa ‘Dalmases’. També hi haurà servei de foodtruck a càrrec de ‘La furgoteca’ i gelats ‘Gebrat’. Venda d'entrades a Entrades Solsonès

Suu canta a l'amor per la vida a la cançó 'Tan clar'

La cantant publica un nou tema amb una base pop i influències electròniques

Suu ha publicat aquest juliol 'Tan clar' (Halley Records), un cant d'amor a la vida amb una base pop i influències electròniques. Després d'haver dedicat algunes cançons d’amor a algú en concret, el segell remarca que aquesta vegada Suu "parla de l’amor a la vida i ho fa escrivint sobre l’autoestima, la gratitud i el fet de sentir-se viva". La producció ha anat a càrrec de Lex (Àlex Capdevila), col·laborador habitual de l’artista, amb qui ha acabat de donar forma a la cançó en estudi. El videoclip de 'Tan clar' ha estat rodat a la Costa Brava.

La gira d’enguany, formada per més de 40 concerts, ha passat per escenaris com el Razzmatazz 1 dins el marc del festival Guitar BCN, l’Strenes, Canet Rock, Festival VESU d’Oviedo, el Maror Fest (País Valencià), i l’Avant Fest (País Valencià). La resta de la gira visitarà festivals com Festival MusicAula (Eivissa), Zevra Fest (València), Muralla Indie (Alcalà de Henares), Festival Acústica (Figueres) o La Castanyada del Cabró Rock (Montmeló).

‘Material sensible’

Després de la Suu més jove del primer disc ‘Natural’, l’empoderament de ‘Ventura’, i el madur ‘Karaoke’, el 2025 la cantant va treure al febrer ‘Material sensible’ quan ella celebra 25 anys. La sonoritat del disc s’aproxima més que mai al pop. De fet, en una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Suu va dir que amb aquest disc es “casa” definitivament amb el pop.