Aquest divendres arrenca a Solsona el 24è AIMS Festival amb 31 concerts en 16 municipis  

A partir d’aquesta setmana, joves músics i professors d’arreu del món agafaran les regnes de l’oferta musical a la capital del Solsonès per a la celebració de la 24a edició de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) i el seu festival. 85 alumnes procedents de 18 països diferents rebran classes d’una vintena de prestigiosos professors europeus, amb els quals oferiran fins a 31 concerts de música clàssica en 16 municipis de la Catalunya Central i el Prepirineu. Aquesta setmana han presentat l’edició d’enguany el president de l’AIMS Fundació, Peter Thiemann, i el regidor de Cultura, Albert Colell.

Aquest divendres, primer d’agost, a les vuit del vespre, els professors de corda protagonitzaran el concert inaugural al teatre comarcal de Solsona. Fins al 17 d’agost, es programen una vintena d’actuacions a Solsona i 13 en altres municipis del Solsonès, Bages, Moianès i Alt Urgell.

El plat fort, el 8 d’agost a la sala polivalent

Com sempre, el plat fort, i que concentra tots els esforços de l’Acadèmia durant quatre intenses jornades, serà el concert de de l’Orquestra Simfònica de l’AIMS, que es farà el divendres 8 d’agost a les nou del vespre a la sala polivalent solsonina. Quaranta-quatre músics interpretaran la 8a Simfonia de L. V. Beethoven sota la batuta de Daniel Huertas. Durant la primera part, s’hi podrà sentir una Serenata per a octet de vents de W. A. Mozart.

L’AIMS evidencia, segons Albert Colell, que “la cultura s’ha de descentralitzar i que és possible accedir a una oferta musical d’alt nivell sense haver de desplaçar-se a la capital catalana i a uns preus assequibles”. Al Solsonès, gaudiran de l’oferta nou dels seus 17 municipis. Tal com exposa Peter Thiemann, president de la Fundació AIMS i codirector artístic del projecte, “un dels objectius és arribar a cadascun dels racons d’aquesta bonica comarca i a la seva gent”.

Una de les cites fixes en la programació és el concert d’orgue a càrrec de l’alemany Johannes Geffert, el 3 d’agost a les dotze del migdia a la catedral de Solsona. Com és habitual, el catedràtic d’orgue i improvisació del Conservatori Superior de Música de Colònia oferirà un repertori molt ampli, que engloba des de grans compositors europeus fins a temes catalans.

El director del festival també remarca “el gran privilegi que suposa seguir reunint destacadíssims professors de vent i corda, magnífics músics arribats d’arreu”, per poder interpretar el programa que es podrà escoltar a Cardona el diumenge 10 d’agost i, dos dies més tard, a Moià. I com ja és habitual la qualitat musical del festival s’acompanya d’una àmplia proposta per descobrir espais i paisatges de les comarques del Solsonès, Bages, Moianès i Alt Urgell.

L’Acadèmia: intensitat, exigència, diversió i qualitat

En paral·lel al festival, l’AIMS té com a objectiu la formació de joves talents d’arreu del món per part de grans professionals i pedagogs del sector. Enguany la cita atrau 85 alumnes de 18 països diferents per rebre classes, escoltar-ne d’altres, estudiar, divertir-se i oferir els seus resultats en els múltiples concerts programats.

El 60 per cent d’alumnes són de Catalunya –entre els quals hi ha la pianista solsonina d’onze anys Ona Serra Bosch– i l’estat. La resta venen majoritàriament d’Europa, si bé també hi ha joves procedents d‘indrets tan llunyans com Austràlia, Corea, els Estats Units, Rússia, Japó o Mèxic.

Dimensió social

Una de les singularitats d’aquest projecte artístic i pedagògic és el programa AIMS Social, que es fa palès al llarg de l’any en tot el territori català amb la programació de fins a unes 50 activitats musicals per apropar la música a col·lectius vulnerables. Almenys dues d’aquestes accions es duran a terme en el transcurs del festival, com el concert a la residència d’avis de l’Hospital Pere Màrtir Colomés.

Aquest any, a més, com a novetat, l’Ajuntament reforça la dimensió social de l’AIMS amb la distribució de 50 entrades del concert inaugural i 100 del de l’Orquestra Simfònica entre entitats socials i de voluntariat de la ciutat.

Entrades a la venda

L’AIMS Festival continua desplegant-se en tres formats diferents: el tradicional, en esglésies i auditoris, el de carrer, amb recitals gratuïts a la plaça de la Catedral de Solsona, i els socials, exclusius per a usuaris i residents de diversos centres. Tota la programació i els programes detallats es poden consultar en línia al web www.aims.cat, des d’on també es poden comprar les entrades.

Concerts programats pels propers dies

SOLSONA – CONCERT INAUGURAL

Divendres 1 d’agost. Teatre Comarcal de Solsona 20:00 h

SALLENT – VETLLADA D’HARMONIES PATRIMONIALS

Dissabte 2 d'agost - Casa Museu Torres Amat 20:00 h

NAVÈS – A LA FALDA DE BUSA

Diumenge 3 d'agost - Església de Sant Climent de la Selva 12:00h

SOLSONA – L’ORGUE DE LA CATEDRAL AMB JOHANNES GEFFERT

Diumenge 3 d'agost - Catedral de Solsona 19:00 h

SOLSONA – MÚSICA ENTRE ART: OCTET DE CORDA AL MUSEU

Dimarts, 5 d'agost - Museu Diocesà i Comarcal 20:30 h