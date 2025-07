El film «Estrany riu», on participa el solsoní Roc Colell Moncunill, seleccionat al Festival de Venècia

La coproducció catalana i alemanya, dirigida per Jaume Claret Muxart, prendrà part a la secció Orizzonti del Festival de Venècia. Coescrita amb Meritxell Colell, es tracta d’un drama ‘coming of age’ protagonitzat per Nausica Bonnín i Jordi Oriol i els joves Jan Monter, Bernat Solé, Franceso Wenza i el solsoní Roc Colell, que interpreta el paper de Guiu.

De fet, 'Estrany riu' va ser un dels vuit projectes seleccionats en la 1a edició de la Residència de guions de l’Acadèmia del Cinema Català, coproducció entre Catalunya, Galícia i Alemanya a càrrec de ZuZú Cinema, Miramemira i Schuldenberg Films. La pel·lícula està participada per 3Cat i compta amb el finançament d'Eurimages, ICAA, ICEC, FFF Bayern i DFFF.

La pel·lícula, rodada en format 16 mm, segueix el viatge iniciàtic d’un adolescent durant unes vacances familiars amb bicicleta per la riba del riu Danubi, des de la Selva Negra fins a Àustria passant per Baviera. El festival de cinema de Venècia se celebrarà del 27 d'agost al 6 de setembre de 2025.

La història gira al voltant dels germans Dídac (16) i Biel (14), que viatgen en bicicleta seguint el curs del Danubi al costat de la seva família. Entre els boscos i les aigües del turbulent riu, coneixen el misteriós Alexander. Quan el riu s'eixampla, l’Alexander sedueix en Dídac, que, igual que el Danubi, està creixent amb passes de gegant.

Segons va informar l'equip del film, la idea de la pel·lícula neix dels viatges en bicicleta que feia cada estiu amb la família el director. "Volia retratar aquest món particular en un to romàntic i de creixement vital", va detallar Jaume Claret Muxart en un comunicat.

La coproducció catalana i alemanya es va rodar durant sis setmanes seguint el curs del riu, des de la Selva Negra fins a Àustria.

El desenvolupament d'aquesta pel·lícula va començar en el Postgrau de Creació Cinematogràfica i Audiovisual de l'Elías Querejeta Zine Eskola, i ha participat en residències i laboratoris de desenvolupament com Ikusmira Berriak (SSIFF), Residència de Guions de l'Acadèmia del Cinema Català, Mentoria Projects L'Alternativa i Spanish Screenings MAFIZ de Màlaga.

Jaume Claret Muxart va formar part de la primera generació de l’Elías Querejeta Zine Eskola. Entre la seva filmografia destaquen els curtmetratges 'Ella i jo', 'Die Donau' i 'La nostra habitació'.