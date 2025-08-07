Prop d'un centenar d'alumnes d'arreu del món aprenen música clàssica d'alt nivell a Solsona: "És un privilegi immens"

Fa 24 anys que l'AIMS forma part del paisatge sonor dels dies d'agost a la capital del Solsonès i a diferents punts de la Catalunya Central. El director del festival, Peter Thiemann, assenyala que li agrada el contacte amb el públic perquè "és molt proper i personal". Això ofereix la possibilitat, relata, de no ser tan anònim com seria en una sala gran de Barcelona. "A la gent li agrada molt fer-nos preguntes, també als alumnes, i que els puguem contestar. I això és el que fa tan bonic i preciós aquest festival", diu.
Thiemann sent que Solsona s'aboca a l'AIMS i destaca que l'acollida dels solsonins "és molt bona". "Hi ha molt contacte entre els alumnes i la gent del carrer i això és molt bonic", afegeix.
Però més enllà d'això, el director de l'AIMS remarca la importància de portar músics d'alt nivell internacional al món rural, com una forma d'apropar la cultura a tothom. "Penso que la gent d'aquí té el mateix dret a la cultura de qualitat que la gent de l'àrea metropolitana", subratlla.
El mateix pensa la Joana Espar, alumna de l'AIMS, qui destaca la importància de brindar aquesta oportunitat fora de les grans ciutats. "Et pots trobar referents internacionals tocant al carrer, i això genera inquietud, però també és un exercici d'ampliar l'abast musical i de donar oportunitats. Ara puc pensar que, quan sigui gran i em dediqui a la música, també tindré oportunitats prop de casa", subratlla.
Una acadèmia amb alumnes de tot el món
En aquesta edició, l'AIMS reuneix prop d'un centenar d'alumnes de 18 països diferents i quatre continents. L'acadèmia s'ha consolidat com un referent a escala internacional, especialment per l'alt nivell del seu claustre.
El pianista Raymond Ho és d'Alabama, als Estats Units, i ha recorregut milers de quilòmetres fins a Solsona, atret per una acadèmia de música que considera "única". "He assistit a altres acadèmies, però totes eren exclusives per a pianistes. Aquí soc l'únic pianista i estic envoltat de músics d'altres instruments que tenen un nivell altíssim", subratlla.
Actuar davant del públic
L'altra gran pota de l'AIMS és el seu festival i l'oportunitat que es dona als joves de poder pujar a dalt d'un escenari.
En total, hi ha programats 31 concerts fins el dia 17 d'agost, quan tindrà lloc el concert de cloenda a càrrec dels professors d'instruments de vent i alguns alumnes destacats de l'acadèmia. Seran gairebé una vintena de concerts a Solsona i 16 altres municipis del Solsonès, Bages, Moianès i Alt Urgell.