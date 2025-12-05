Marc Clavé presenta a Solsona el llibre «Segones oportunitats»

Marc Àlex Clavé Camats, veí de Vilanova de l'Aguda (la Noguera), presenta una autobiografia en què comparteix les seves vivències com a persona amb una discapacitat física en els àmbits personal, laboral i acadèmic. Serà el 5 de desembre a les 19 h a la biblioteca Carles Morató.\r\n\r\nEl llibre Segones oportunitats, de Marc Àlex Clavé Camats amb il·lustracions d'Elisenda Sanz Tomás, explica com el seu autor, afectat d'hemiparèsia dreta, viu en societat malgrat els esculls físics en aspectes personals, laborals i acadèmics. Aquesta biografia posa l'accent en el fet que tothom que tingui una discapacitat pot assolir allò que es proposi amb valor i altres capacitats. Marc Àlex Clavé presenta el llibre el divendres 5 de desembre a les 19 h a la biblioteca solsonina. \r\n\r\nL'autor confessa que per la seva limitació severa a la part dreta del cos molta gent no confiava que pogués assolir cap repte. "Però he aconseguit conduir un cotxe adaptat, graduar-me en ADE, treballar com a gestor comercial en una empresa de logística i transports, independitzar-me amb el meu propi habitatge, entre moltes altres coses", assenyala. \r\n