Fotos I Els Pastorets de Solsona triomfen sempre per Nadal

Representació dels Pastorets amb el text original de Josep Maria Folch i Torres a càrrec de la companyia Lacetània Teatre.
Un any mes, i ja en son més de 40, ens trobem per escoltar la història que explica l’àvia, per veure les aventures del Lluquet i del Rovelló contra Satanàs (que ens sabem de memòria), per riure amb l’amor particular del Jeremies i la Marta i per tenir una mica de por a les calderes del Pere Botero, tot i sabent que al final el bé guanyarà al mal.
A Solsona, una cinquantena d'actors pugen al l'escenari per representar aquesta història nadalenca, acompanyats també per un equip d'una vintena de tècnics que fan possible els efectes especials i que tot vagi a l'hora.
Repartiment
Lluquet: Marc Vilà Rovelló: Pau Subirà
Satanàs: Ricard Llutart Llucifer: Guillem Sances
Jeremies: Ricard Salvà Marta: Míriam Semís
Getsè: Josep Maria Pujol Isabeló: Núria Pujol
Jepó: Albert Algué Joanoi: Pastors Anam: Pastors
Sant Josep: Roger Davins Verge Maria: Bruna Vázquez
Simeó: Jan Pallissa St. Miquel: Júlia Dalmau St. Gabriel: Paula de la Osa
Àvia: Tate Gualdo
Supèrbia: Lluc Brotons. Ira: Oriol Rodríguez. Avarícia: Guim Salvà. Enveja: Elies Jimenez. Luxúria: Montse Bajona. Gelosia: Laia Bertolin. Peresa: Pere Terricabras. Dimoniets: Quirze Pellicer, Guillem Terricabras, Èric Casafont, Jan Pili, Berta Carrera, Aram Albareda, Arnau Cases. Angelets: Tate Bajona, Mia Pavón, Aina Pujol.
Pastorets i pastors: Gerard Bajona, Joan Ramon Cots, Àlex Bertolin, Lourdes Ferrete, Núria Novelles, Esteve Dances, Dani Bajona, Meritxell Estany, Naïr Marco, Jan Pallissa, Teresa Trench, Josep M Tristany, Anna Sant, Albert Algué, Índia Díaz, Ona Gallardo, Paula Trench, Carla Tristany, Ona Rodríguez, Gael Pérez i Ivette Navarrete.
Direcció: Ricard Llutart, Paula Jané i Cesc Boix.
Arranjaments: Pol Solé
Enregistrament, mescla i màster: Eduard Gener (JEZZ)
Piano: Janet Van Der Graaf Flauta travessera: Paula Jané Trompeta: Quirze Abella Trombó: Moisés Riba
Tècnics muntadors: Alba Pijoan, Àlex Vilanova, Antonio Ariza, David Martínez, Josep Rafart, Montze Meera, Marta Cases, Marta Codina, Mireia Colell, Ramon Cots, Sussi Xixons, Toni Creus, Toñi Jordán.
Llum i so: Àlex Vilanova i Montze Meera.
Vestuari i maquillatge: Maria Ariza, Maria Colell i Raquel Morón.
Vestuari: Anna Difon i Lacetània
Decorats: Joan Cuadrench, Manel Casserras i Boix, Manel Casserras i Solé, Mireia Ribalta i Pere Cuadrench.
Gràfica: Pere Cuadrench