Els Pastorets tornen a Solsona un any més amb quatre funcions

Com sempre per aquestes dates, Lacetània Teatre ofereix la possibilitat de destinar unes hores de les festes nadalenques per a gaudir d’aquest clàssic de Folch i Torres. Lacetània Teatre torna a posar un gran nombre de persones a dalt de l’escenari per donar vida a aquesta història centenària.
Als Pastorets que es presenten enguany han mantingut gran part de l’elenc de l’any passat per tal d’assentar totes les idees i enfortir aquest grup tant jove d’actors amb què han confiat. Però això no significa que no aportin novetats! Segueixen actualitzant el vestuari, adequant les músiques per tenir una banda sonora mes pròpia i petites novetats per arrodonir aquest producte que han anat creant aquests últims 10 anys.
Un any mes, i ja en son més de 40, el públic solsoní és retrobarà per escoltar la història que explica l’àvia, per veure les aventures del Lluquet i del Rovelló contra Satanàs (que ens sabem de memòria), per riure amb l’amor particular del Jeremies i la Marta i per tenir una mica de por a les calderes del Pere Botero, tot i sabent que al final el bé guanyarà al mal.
I no ens cansem de viure-ho any rere any, tot creixent i portant noves generacions a gaudir d’aquest espectacle nadalenc.
Ens veiem al teatre!
- Dies i horaris de les representacions:
- 26 i 28 de desembre 2025 i 3 i 6 de gener de 2026.
- Totes les funcions seran a les 18 h.
- Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
- Preus:
- - general: 10 euros
- - socis/es: 8 euros
- - menors de 12 anys: 8 euros
- - invitació Lacetània: gratuïta
**Es vendran entrades online i a taquilla 1 hora abans d'inici de l'obra