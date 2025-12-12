Ardèvol es bolca un Nadal més en el seu tradicional pessebre vivent

Ardèvol, un llogarret d’escassament cent habitants, reuneix cada Nadal prop de dos-cents actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les seves representacions del Pessebre Vivent des de ja fa més de vint anys. La feina, però, comença mesos abans, quan els membres de l’organització es distribueixen les feines de desbrossatge i acondicionament de l’ambient per deixar l’escenari a punt per quan arribin els actors, igual com també es preocupen de posar a punt els vestits i tota la roba necessària, pensar nous quadres i posar-los a la pràctica i totes aquestes tasques, que, són tan invisibles com imprescindibles.
El nostre pessebre consta de dues parts en les quals es mostra tota la màgia del Nadal. A la primera part, d’inspiració bíblica, es poden veure les principals escenes que apareixen relatades als Evangelis respecte el naixement i els primers anys de la vida de Jesús. De l’Anunciació a la seva presentació al Temple, passant per la sobrietat de la cova o la fastuositat de la cort d’Herodes, us convidem a submergir-vos en l’ambient màgic d’aquells temps tan reculats. Com a picada d’ullet als pessebres que tots tenim a casa, en un raconet ben amagat, també hi tenim un caganer de carn i ossos; sereu capaços de trobar-lo?
Fent un salt en el temps, a la segona part hi trobareu una recreació de com vivien el Nadal els nostres avantpassats a l’Ardèvol del segle XVIII. Tant pobres com rics, dins les seves possibilitats, es preparaven per celebrar les festes mentre, a fora, els treballadors s’afanyaven a tallar llenya i fer altres oficis de l’època. Després d’entrar, literalment, dins d’esglésies, convents, i llars on la gent es dedica a les seves tasques quotidianes, podreu retornar a la realitat dels temps presents menjant pa amb botifarra i comprant alguns dels productes artesans que us oferim.
En finalitzar, es convida al públic a menjar una torrada amb botifarra a la vora del foc, i poder comprar alguns productes artesans que s'ofereixen.
Informació del Pessebre Vivent:
- Telèfon: 621 300 262 - http://pessebreviventardevol.cat/
- Dies: 21, 26, 27 i 28 de desembre de 2025 i 3 i 4 de gener de 2026
- Representacions: dues sessions cada dia a les 18.30 h i a les 19.30 h
- Punt de trobada: local social d'Ardèvol (Pinós)
- Durada: 45 minuts
- Preus:
- entrada general: 15 euros
- entrada infantil (de 3 a 9 anys): 6 euros
- menors de 3 anys: gratuïta (no cal agafar entrada)
Venda d'entrades exclusivament online.
Totes les vendes d’entrades són definitives. No s’efectuen reemborsaments, canvis ni cancel·lacions.
Recordeu que:
- el recorregut del pessebre és a l’exterior i s’ha d’anar ben calçat
- hi ha llocs de difícil accés i varis trams d’escala