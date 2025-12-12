12 de desembre de 2025

El Pessebre Vivent de la Baixa Ribera Salada reivindica un any més el món rural

Ogern manté viva la tradició del Pessebre Vivent

  • Escena del pessebre vivent d'Ogern

Publicat el 12 de desembre de 2025 a les 10:46

Des de fa 44 anys l’Agrupament Baixa Ribera Salada representa els Pastorets de Folch i Torres, però fa uns anys es va decidir canviar el format i es va passar a fer Pessebre Vivent.

El recorregut comença amb un seguit de quadres que il·lustren la vida a pagès. I poc a poc, s'endinsa en la història del naixement de Jesús on apareixen àngels, dimonis i pastors.

Recordeu que:

- el recorregut no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda ni cotxets infantils

- en cas de pluja s’anul·larà la representació 

  • Dia: 28 de desembre de 2025
  • Horari de les representacions:
  • - a les 18 h
  • - a les 19.30 h
  • Punt de trobada: plaça de Cal Ton (c. Major d'Ogern)
  • Durada: 1 hora

Preus: (Entrades a la venda al Entrades Solsonès)

- entrada general (inclou entrepà): 12 euros  

- entrada infantil de 4 a 10 anys (inclou entrepà): 6 euros

- menors fins a 3 anys (sense entrepà): gratuïta

 

 

 

