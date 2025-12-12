El Pessebre Vivent de la Baixa Ribera Salada reivindica un any més el món rural

Des de fa 44 anys l’Agrupament Baixa Ribera Salada representa els Pastorets de Folch i Torres, però fa uns anys es va decidir canviar el format i es va passar a fer Pessebre Vivent.\r\n\r\nEl recorregut comença amb un seguit de quadres que il·lustren la vida a pagès. I poc a poc, s'endinsa en la història del naixement de Jesús on apareixen àngels, dimonis i pastors.\r\n\r\nRecordeu que:\r\n\r\n- el recorregut no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda ni cotxets infantils\r\n\r\n- en cas de pluja s’anul·larà la representació \r\n\r\n\r\n\tDia: 28 de desembre de 2025\r\n\tHorari de les representacions:\r\n\t- a les 18 h\r\n\t- a les 19.30 h\r\n\tPunt de trobada: plaça de Cal Ton (c. Major d'Ogern)\r\n\tDurada: 1 hora\r\n\r\n\r\nPreus: (Entrades a la venda al Entrades Solsonès)\r\n\r\n- entrada general (inclou entrepà): 12 euros \r\n\r\n- entrada infantil de 4 a 10 anys (inclou entrepà): 6 euros\r\n\r\n- menors fins a 3 anys (sense entrepà): gratuïta\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n