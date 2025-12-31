Les millors innocentades solsonines

Tot i que la tradició de les Innocentades va a la baixa en els mitjans de comunicació, el costum de crear una notícia falsa amb toc d'humor i ironia es manté encara a les xarxes socials d'algunes entitats i empreses, més encara quan estem enganxats al mòbil tot el dia.
Al Solsonès i rodalies, aquest diumenge 28 de desembre hem pogut seguir algunes innocentades més o menys força treballades. Heus aquí una petita selecció:
A les xarxes de La foto del Pep, un blog de curiositats i cultura solsonina, explicava que gràcies al Pla de Barris concedit al Solsona, es tornarien a posar portes als portals del nucli antic per garantir la tranquil·litat al veïnat les nits de festa.
Les xarxes socials del Consell Comarcal també se sumaven a la tradicional innocentada, anunciant amb tot de detalls que es recuperava el projecte de la variant de Solsona, amb un túnel sota el Castellvell.
L'estació d'esquí de fons de Tuixent La Vansa anunciava que sortien a subhasta les primeres places per gaudir de les vistes del Pirineu per tota l'eternitat.
El Zoo del Pirineu alertava que a causa de la pesta porcina es veien obligats al tancar les instal·lacions i a suspendre les activitats.
L'ajuntament de Guixers també feia la seva broma anunciant que a causa de les darreres pluges es construïa d'urgència una turbina a la Llosa del Cavall, que es posaria en funcionament a les 12 del migdia amb inauguració a càrrec del president Pedro Sánchez.
L'associació de Turisme d'Oliana deixava anar que aquest any el campanar d'Oliana seria escenari d'una Nit de Cap d'Any de la mà del Cinquè de Soleil que realitzaria una exhibició d'acrobàcies al monument.
Finalment, també els establiments comercials se sumen a aquesta tradició, com la farmàcia Anna Boix, de Solsona, sempre molt activa a les xarxes socials, que ha reproduït una portada de paròdia d'un diari, amb diverses notícies en broma, i amb la portada anunciant que els havia tocat el primer premi de la loteria.