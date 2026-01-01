01 de gener de 2026

L'Institut d'Estudis Ilerdencs aporta 276.000 euros a onze projectes de restauració del patrimoni del Solsonès

El Castell de Lladurs, el de Llobera, i Sant Pere de Graudescales, entre els més destacats

  • La consolidació i condicionament del Castell de Llobera és un dels projectes beneficiats pels ajuts de l'IEI -

Publicat el 01 de gener de 2026 a les 10:25

El Consell Rector de l’Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió, de caràcter ordinari, de 4 de desembre de 2025, acordà l'aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions per a ens locals en règim de concurrència competitiva per a la restauració i remodelació del patrimoni cultural pel període juny 2025 al desembre 2026. En el cas del Solsonès subvenciona onze actuacions amb un import total de 276.213 euros

 Restauració de l'interior de església de Sant Martí de Guixers

Cost d'actuació: 32.546,06 Subvenció concedida: 16.054,00

Consolidació urgent i restauració de la façana nord de la Casa Gran del Miracle

Cost d'actuació: 156.349,04 Subvenció concedida: 22.249,00 

Arranjament coberta de l'església de Sant Pere de Graudescales

Cost d'actuació: 55.508,14 Subvenció concedida: 32.856,00

Restauració del Castell de Lladurs 4a Fase v2 25

Cost d'actuació: 253.490,91 Subvenció concedida: 39.148,00

Restauració campanar de l'església de Sant Llorenç de Morunys

Cost d'actuació: 42.500,16 Subvenció concedida: 25.456,00

Rehabilitació coberta capella cementiri Sant Serni

Cost d'actuació: 12.737,28 Subvenció concedida: 4.933,00

Restauració de la muralla de ponent del Castellvell

Cost d'actuació: 46.664,42 Subvenció concedida: 28.608,00

Rehabilitació parcial de cal metge Solé (BCIL). Consolidació estructural de l'immoble

Cost d'actuació: 482.114,44 Subvenció concedida: 30.927,00

Projecte bàsic i executiu per a la consolidació d'urgència de les estructures del Castell de Llobera i condicionament

Cost d'actuació:220.000,28 Subvenció concedida: 34.842,00

Restauració de coberta de l'església de Sant Pere de Madrona

Cost d'actuació: 42.734,99 Subvenció concedida: 18.369,00

Restauració de l'interior de l'església de Sant Miquel de Lloberola

Cost d'actuació: 43.086,26 Subvenció concedida: 22.771,00

