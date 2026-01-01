L'Institut d'Estudis Ilerdencs aporta 276.000 euros a onze projectes de restauració del patrimoni del Solsonès

El Consell Rector de l’Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, en la seva sessió, de caràcter ordinari, de 4 de desembre de 2025, acordà l'aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions per a ens locals en règim de concurrència competitiva per a la restauració i remodelació del patrimoni cultural pel període juny 2025 al desembre 2026. En el cas del Solsonès subvenciona onze actuacions amb un import total de 276.213 euros
Restauració de l'interior de església de Sant Martí de Guixers
Cost d'actuació: 32.546,06 Subvenció concedida: 16.054,00
Consolidació urgent i restauració de la façana nord de la Casa Gran del Miracle
Cost d'actuació: 156.349,04 Subvenció concedida: 22.249,00
Arranjament coberta de l'església de Sant Pere de Graudescales
Cost d'actuació: 55.508,14 Subvenció concedida: 32.856,00
Restauració del Castell de Lladurs 4a Fase v2 25
Cost d'actuació: 253.490,91 Subvenció concedida: 39.148,00
Restauració campanar de l'església de Sant Llorenç de Morunys
Cost d'actuació: 42.500,16 Subvenció concedida: 25.456,00
Rehabilitació coberta capella cementiri Sant Serni
Cost d'actuació: 12.737,28 Subvenció concedida: 4.933,00
Restauració de la muralla de ponent del Castellvell
Cost d'actuació: 46.664,42 Subvenció concedida: 28.608,00
Rehabilitació parcial de cal metge Solé (BCIL). Consolidació estructural de l'immoble
Cost d'actuació: 482.114,44 Subvenció concedida: 30.927,00
Projecte bàsic i executiu per a la consolidació d'urgència de les estructures del Castell de Llobera i condicionament
Cost d'actuació:220.000,28 Subvenció concedida: 34.842,00
Restauració de coberta de l'església de Sant Pere de Madrona
Cost d'actuació: 42.734,99 Subvenció concedida: 18.369,00
Restauració de l'interior de l'església de Sant Miquel de Lloberola
Cost d'actuació: 43.086,26 Subvenció concedida: 22.771,00