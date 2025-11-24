La Fira del Tió de Solsona presenta un volum rècord de parades d’artesania

L’onzena Fira del Tió de Solsona, el dissabte 6 de desembre al bell mig del nucli antic de la ciutat, presenta un volum rècord de parades d’artesania. Fins a vint-i-cinc artesans s’instal·laran durant tota la jornada entre les places Major i de la Catedral. El mercat, com sempre, es complementarà amb un ampli ventall d’activitats familiars gratuïtes, la tradicional exposició i venda de tions foradats i altres propostes lúdiques adreçades a tots els públics, inclòs el juvenil.
Enguany l’associació d’artesans del Solsonès La Menestrala participa a la fira amb disset parades, que s’ubicaran de deu del matí a vuit del vespre a la plaça Major. Com en les edicions anteriors, tothom qui hi compri entrarà en sortejos dels seus productes durant tot el dia. La seva presència es complementarà amb paradistes de fora, que s’instal·laran a la plaça de la Catedral. El nexe d’unió en el circuit firal, el carrer de Sant Miquel, acollirà vuit estands d’entitats locals.
Per amenitzar el recinte firal i, alhora, promocionar producte local, Territori de Masies oferirà un servei de bar a la plaça Major a partir de dos quarts de dotze del migdia.
Un dels punts més concorreguts de la fira, com sempre, serà l’exposició de tions als claustres de la catedral, amb exemplars de totes mides i formes cedits per famílies de la comarca, en què s’hi explica l’origen, la història i algunes anècdotes d’aquests troncs tan estimats per festes.
Precisament a fi d’ampliar aquest al·licient de la fira, l’organització fa una crida a les famílies del Solsonès que vulguin participar-hi cedint el seu tronc foradat per a aquesta jornada. La brigada municipal s’encarregarà d’anar a buscar-los als domicilis entre els dies 3 i 4 de desembre i de retornar-los amb prou temps, el dia 9, perquè puguin ser ben alimentats abans de Nadal. En cas que el tió sigui prou petit, es pot dur el dia 5 de deu a dotze als claustres. L’any passat se’n van reunir una trentena.
Les famílies que vulguin col·laborar-hi enguany poden trucar al telèfon 973482955 o bé enviar un correu electrònic a alcaldia@ajsolsona.cat fins al dia 2. Entre tots els propietaris dels tions cedits se sortejarà un lot de productes del Solsonès.
Troncs de quilòmetre zero
A l’espai de l’exposició, com sempre, també es podran comprar tions i bastons per estar preparats per a una de les cites nadalenques més nostrades. La recaptació es destinarà al Rebost Solidari del Solsonès. L’any passat es van recaptar 660 euros amb la venda d’una quarantena de bastons i 13 tions. La peculiaritat d’aquests troncs és que no es van a buscar al bosc, però són autènticament locals, ja que surten de l’arbrat urbà de la ciutat.
Per a tots els públics
Una desena d’activitats paral·leles, amb novetats, acabaran de fer de la Fira del Tió un reclam per al públic familiar, però també per als joves i tots els públics. La programació començarà el divendres 5 de desembre amb el quart TióFest a la plaça de la Catedral. El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès torna a apostar per la formula reeixida de música, tapes i vi a partir de les sis de la tarda. Ho amenitzarà Descunde i l’Orquestra Fantasia, un conjunt de sis músics locals que assegura diversió al voltant d’una taula.
La resta de convocatòries es concentraran el mateix dissabte 6. Una de les activitats que cada any guanya més adeptes –un centenar de persones, l’any passat– és el Concurs de puzzles, de deu a dos quarts de set a la sala polivalent. S’hi podrà participar en diferents categories (inscripcions per WhatsApp al 604243664).
Entre les novetats, hi ha dues propostes organitzades per establiments locals: activitats de jocs de taula matí i tarda a la plaça Major, iniciativa de la llibreria Verdaguer, i un taller per elaborar una corona de Nadal a dos quarts d’onze a la botiga L’Artesana (en aquest darrer cas, cal inscriure’s presencialment a la botiga o bé al telèfon 621218934).
Com és habitual, la plaça de Palau atraurà el públic familiar amb activitats durant tot el dia. Enguany s’hi instal·larà l’espai de circ Circant. Així mateix, el Museu de Solsona organitza l’activitat familiar “Nadal amb mirada curiosa”, de participació gratuïta. Serà de dos quarts de dotze a una (inscripció al 973482101 o bé a museu@museusolsona.cat).
La Christmas Parade, amb Basin Street Band, pels carrers; l’espectacle de Jaume Ibars Que comenci la festa a la plaça de la Catedral, i el lliurament dels premis vinculats a la fira i l’esperada encesa de l’arbre de Nadal de la plaça Major a les set del vespre acabaran de completar el programa diürn.
Conte d’Ada Racero
Ada Racero Serra, l’any passat alumnat de 6è de Setelsis, ha estat la guanyadora del concurs de contes de la fira amb una narració titulada “El tió solidari”. El seu text serà editat amb il·lustracions de Daniel Campabadal en un llibret que es repartirà entre els infants participants al concurs de la UBIC i les escoles de la comarca.
Nit electrònica
Però la Fira del Tió no s’acabarà aquí, ja que enguany s’allarga amb la nit electrònica de la Puríssima Fest, organitzada per Joventut Solsonina amb la col·laboració de la regidoria de Cultura. Aquesta reclamada oferta musical del públic jove començarà a la una de la matinada a la sala polivalent, sobre l’escenari de la qual desfilaran els discjòqueis Sergi Domene, Capde, Bacardit i Monty. Les entrades ja estan disponibles a l’app Solsona 24/7 i aquí.
La Fira del Tió de Solsona és coorganitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, a través de Solsonès Fires, l’Ajuntament de Solsona i La Menestrala amb el suport de la Diputació de Lleida. Hi col·laboren la UBIC, el Gremi d’Hostaleria i Turisme, el Museu de Solsona, Tatrau Escola de Teatre, el Capítol de la Catedral, el Bisbat, L’Artesana i Verdaguer.