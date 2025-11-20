Solsona organitza el primer Torneig de futbol 7 de Nadal per a infants nascuts entre el 2012 i el 2019

El darrer cap de setmana de l’any, Solsona acollirà el primer Torneig de futbol 7 de Nadal, adreçat a infants nascuts entre els anys 2012 i 2019. La competició se celebrarà al camp municipal de futbol l’últim cap de setmana de l’any, amb una fase classificatòria el 27 de desembre i la final, el dia 28.
La iniciativa s’impulsa des de les regidories d’Esports i Infància amb l’objectiu d’oferir un torneig esportiu coincidint amb les vacances escolars, destinat a unes franges d’edat que, tot i disposar d’activitats de lleure públiques i privades, no tenien fins ara una competició d’aquest tipus. Hi col·laboren el Club Futbol Solsona, el Consell Esportiu del Solsonès i el bar del camp de futbol.
Dues categories
El torneig s’organitzarà en dues grans categories: la d’alevins (2014 i 2015) i infantils (2012 i 2013) i la prebenjamins (2018 i 2019) i benjamins (2016 i 2017). Hi haurà premis per als tres primers equips classificats de cada categoria. A més, tots els participants rebran com a obsequi una samarreta commemorativa del torneig. La fase classificatòria es durà a terme el dissabte 27 de desembre de deu del matí a sis de la tarda i la final, l’endemà de deu a dues.
Inscripcions fins al 12 de desembre
Els equips podran ser mixtos i sense límit de jugadors i jugadores. La inscripció té un cost de 8 euros per jugador/a i es pot formalitzar fins al 12 de desembre. Cal enviar un correu a tecnic_esports@ajsolsona.cat, des d’on es facilitarà un formulari que s’haurà de presentar presencialment acompanyat del pagament en efectiu a qualsevol d’aquests punts:
OAC municipal (dilluns de 8.30 a 18.30 h; de dimarts a divendres, de 8.30 a 14.30 h)
Camp de futbol (de dilluns a divendres, de 18.30 a 20 h)