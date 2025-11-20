Orgull taronja-i-negre: el CB Solsona presenta els 16 equips en la seva festa anual

En una de les cites més esperades del curs esportiu local, el pavelló municipal d'esports de Solsona va vibrar dissabte en l'acte de presentació dels equips del CB Solsona per a aquesta temporada. Amb una grada engrescada per la contundent i merescuda victòria del sènior masculí A davant del Súria (70-41), aquella mateixa tarda, familiars, amics i aficionats van acompanyar els 155 jugadors i jugadores del club, organitzats en 16 equips.
En una vetllada presentada pel periodista i exjugador solsoní Marc Segués, els primers a saltar a la pista van ser els infants de l'escola de bàsquet, seguits dels més veterans una representació dels 22 jugadors i jugadores dels equips de lleure masculí i femení. Tot seguit, es van presentar els conjunts preminis, garantia del relleu generacional del club; els minis masculí i femení; els infantils masculí i femení; els cadets masculí i femení; els júniors masculí i femení; el sots-20 masculí; i els equips sèniors, masculins A i B i el femení.
Abans de la presentació formal, el públic va gaudir d'un dels moments més distesos de la vetllada: dos minipartits que van enfrontar els jugadors de l'escola i els preminis contra el sènior masculí, i les jugadores del mini femení contra les sèniors. L'espectacle, amb jugades sorprenents i defenses intenses tant a la cistella baixa com a l'alta, va deixar imatges memorables. Sense seguir estrictament les normes i amb tants participants com s'hi van voler sumar, el triomf final va ser per als més petits, capaços de superar l'experiència dels seus rivals amb un joc viu i valent.
Dinamisme i inclusió
En el moment dels parlaments institucionals, l'alcaldessa, Judit Gisbert, va remarcar l'arrelament del CB Solsona, una de les entitats més longeves de la ciutat, que la temporada vinent celebrarà el 50è aniversari. La història ha de servir per créixer amb l'empenta del sentiment de pertinença. I, tenint en compte les xifres del club, els taronja-i-negres teniu més energia i futur que mai, va afirmar. També va destacar el dinamisme de l'entitat tant en l'àmbit de l'esport federat com en l'organització desdeveniments ja consolidats al calendari local.
Per la seva banda, la presidenta del CB Solsona, Montse Parera, va subratllar el caràcter social del CB Solsona: Treballem perquè les quotes siguin assequibles i tothom tingui accés al nostre esport. El bàsquet ha de ser un espai obert, inclusiu i accessible per a tothom. Parera va agrair el suport institucional i dels patrocinadors, i va expressar la convicció que el club continuarà creixent amb les noves incorporacions que registra any rere any.
La representant de la Federació Catalana de Basquetbol a la Catalunya Central, M. José Gómez, va felicitar el club per la seva bona salut i el va definir com un exemple de perseverança des de Solsona. Gómez va reivindicar els valors que impulsa el bàsquet: esforç, respecte, treball, superació i convivència.
L'acte, com és tradició, es va culminar amb la fotografia conjunta de tots els equips, el cos tècnic i la junta i un llarg aplaudiment del públic, que va omplir el pavelló d'orgull taronja-i-negre. Amb la temporada ja en marxa, el CB Solsona afronta el curs amb il·lusió renovada i l'objectiu de continuar creixent esportivament i socialment.
FOTOS DE TOT L'ACTE I TOTS ELS EQUIPS