La crònica dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 85-64 UB Llefià
Parcials (27-14 / 45-40 / 61-50 / 85-64)
Diumenge al vespre el CB Solsona va signar a casa una victòria de prestigi davant la UB Llefià (85-64), actual campió de Catalunya de la categoria en un duel clau de la part alta de la classificació. Els solsonins van demostrant que l'equip està a un nivell altíssim i està agafant els mecanismes necessaris que tantes alegries van reportar la temporada passada.
El conjunt local va sortir amb una intensitat altíssima des del primer minut i va dominar clarament el primer quart, imposant un ritme molt elevat i una defensa molt seriosa que va dificultar enormement l'atac visitant (27-14). Aquesta solidesa va permetre al Solsona obrir una primera escletxa en el marcador.
Al segon quart, però, el guió va canviar. La UB Llefià va saber trobar els espais i va castigar la defensa local amb millors lectures ofensives, amb què va retallar diferències i va equilibrar el partit abans del descans (45-40).
Després del pas pels vestidors, els locals van tornar a imposar la seva llei. A la segona part, els taronja-i-negres van trencar la defensa zonal dels visitants a base de transicions ràpides i bones decisions en atac, i van recuperar el control del joc. Tot i els intents dels badalonins, que es van mantenir vius gràcies als llançaments de tres punts, el Solsona va ampliar progressivament l'avantatge fins al 61-50.
En l'últim quart, els solsonins van ser molt superiors i van tancar el partit amb autoritat i certificant una victòria clara que reforça la seva candidatura a la part alta de la taula (85-64).
Desitgem a tots els amics del bàsquet, famílies, jugadors, entrenadors i directius unes bones festes.
JÚNIOR FEMENÍ
CB Solsona 63-60 CB Manlleu
Dissabte passat, el júnior femení va rebre la visita del Manlleu en el partit que servia per decidir el guanyador de la fase prèvia. Des del primer minut les locals van sortir connectades amb el partit, fent una molt bona pressió a tota pista que els permetia recuperar pilotes i agafar un primer avantatge en el marcador (16 a 6).
En el segon període, la pressió es va mantenir, però el cansament va deixar algunes escletxes a l'equip rival, pel que es va acabar convertint en un intens intercanvi de cistelles (39 a 26 a la mitja part).
Durant el descans, la nostàlgia va començar a aparèixer en les jugadores de casa, i va desencadenar en un mal tercer període, en què vam tenir problemes per anotar. Tot i així, en el darrer quart les solsonines es van refer i, mitjançant bones transicions, van poder igualar el ritme de l'equip rival i acabar imposant-se per 63 a 60.
Tot i no aconseguir capgirar l'average, les jugadores del júnior femení van poder endur-se la victòria. Al final, però, el resultat era el menys important, ja que la satisfacció d'haver compartit pista amb totes les companyes per última vegada quedarà per sempre en el record de totes les jugadores.
Ningú sap quan tornareu a jugar juntes, però la família que heu format durant aquests anys és forta, i podeu estar convençudes que ho aconseguireu. Gràcies per tot, equip.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Vic 3 64-48 CB Solsona
Diumenge passat, els solsonins visitaven la pista del Vic, el segon classificat. L'equip local va dominar els primers minuts, imposant un alt ritme de joc, amb pressió a tota pista i efectivitat dins la pintura, i van tancar el primer període amb un 18 a 11. En el segon quart es va mantenir la dinàmica, ja que la pressió dels vigatans dificultava latac solsoní, que tot i creuar el mig camp sense excessiva dificultat, tenia problemes per anotar (32 a 21 al descans).
A la represa, es va col·locar una defensa zonal que va col·lapsar el Vic i va permetre córrer als solsonins, que van reduir la distància en el marcador fins al 38 a 34 del minut 27. Malauradament, un parell derrors defensius van deixar tornar a agafar aire a lequip local (46 a 36). En el darrer quart es va mantenir la bona defensa, però el Vic va castigar el rebot defensiu dels visitants, que van facilitar massa segones oportunitats als rivals. El resultat final va ser de 64 a 48.
La manca d'encert segueix marcant els resultats del júnior masculí, però el bon rendiment de la defensa zonal ens permet incorporar un nou recurs a les nostres opcions defensives. Aprofitarem aquestes vacances de Nadal per entrenar tots junts i poder millorar els resultats en la segona volta de la competició.
CADET FEMENÍ
CB Solsona 62-51 CB Llívia U16 Rita Porta
Victòria del cadet femení del Solsona en l'últim partit de la fase prèvia.
En la darrera jornada de la fase prèvia, les solsonines va dominar en tot moment el ritme del partit. Van començar amb un intercanvi de cistelles entre ambdós equips i amb un Solsona molt permissiu. Però, de seguida les jugadores van ser conscients que calia pujar la intensitat defensiva per allunyar-se en el marcador.
I així va ser. Les locals van treballar fort en defensa, van complicar el joc de les rivals i van recuperar moltes pilotes a cap ofensiu que permetien fer bàsquets fàcils.
A la segona part, el Solsona va seguir amb bon ritme, tot i que, un cop assolit l'avantatge, va haver-hi moments de desconnexió que el Llívia va aprofitar per seguir lluitant el partit. Amb tot, molt bon partit de totes les jugadores.
Enhorabona, noies!
CADET MASCULÍ
Solsona 66-38 La Salle Manresa
El cadet del Solsona va guanyar a casa, en l'última jornada, davant La Salle per 66 a 38 en un partit que, això sí, va començar amb dificultats. Als solsonins els va costar una mica despertar en els primers minuts, però a mesura que avançava el primer quart van anar entrant en joc.
Amb una bona defensa i més encert en atac, els taronja-i-negres van començar a obrir forat abans del descans. A la segona part, lequip local va ser clarament superior als manresans i va controlar el partit fins al final, i va sumar una victòria còmoda.
L'esforç i l'entrenament tenen la seva recompensa; ara toca descansar aquests dies de festa i, a partir del gener, tornar a demostrar de què són capaços.
INFANTIL FEMENÍ
Vedruna Gràcia Verd 57-60 CB Solsona U14F
Partit impressionant de les solsonines, diumenge, a casa de les líders, invictes en tota la temporada. L'encontre va començar molt malament per a les visitants, que no van entrar al partit amb la mentalitat necessària, i l'agressivitat i qualitat de les locals van fer molt mal.
Moltes pilotes perdudes, una defensa passiva i els nervis van fer que les de verd marxessin al marcador de 8 punts (19-11). El segon quart va seguir igual, les sensacions del conjunt taronja eren dolentes, que no estaven còmodes al partit i es fallaven tirs fàcils. Les locals no van abaixar el ritme, van seguir pressionant fort en defensa i les solsonines estaven a prop del KO tècnic (34-20).
A la represa, però, tot va canviar. Les visitants van entendre què s'havia de fer, van pressionar a tota pista i van deixar-se la pell en defensa. Així, el desavantatge va baixar fins als set punts, però les solsonines no en tenien prou. Van continuar fent la millor defensa de tota la temporada, van robar pilotes i van aconseguir contraatacs clars.
Temps mort de les locals, però el ritme del partit ja havia canviat i les de taronja-i-negre no van afluixar i van acabar donant la volta al marcador (41-42). L'últim quart va ser una continuació del tercer. El Vedruna Gràcia Verd no podia amb la defensa agressiva de les visitants, que robaven pilotes i aconseguien contraatacs clars fent que el marcador s'estirés fins els 10 punts d'avantatge.
El partit era de les solsonines, però es van fallar massa tirs fàcils sota cistella i les locals van donar-ho tot als últims minuts, de manera que van aconseguir pilotes i apropar-se al marcador. Els seus tirs lliures fallats, però, van ser un regal, si bé un altre cop les pilotes perdudes van donar aire a les del Vedruna i es van posar a tres punts quan quedaven tres segons. Van intentar un triple, però un tap a dues mans d'una jugadora del Solsona va segellar la victòria (57-60).
Partit que les jugadores recordaran durant molt temps, que demostra la feina ben feta que s'ha anat fent aquesta temporada i que ha permès créixer tècnicament, tàcticament i físicament a totes i cadascuna delles.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 58-62 Santpedor
L'infantil masculí del CB Solsona va jugar a casa el darrer partit de la fase prèvia. Des del principi, el matx va ser molt igualat, amb un intercanvi de cistelles entre ambdós equips i sense arribar a guanyar avantatge.
La bona feina ofensiva, però, va permetre al Solsona avançar-se en el marcador, si bé els visitants van aconseguir retallar la diferència per la falta de concentració defensiva dels locals.
Després de la mitja part, el conjunt taronja va voler canviar el ritme de joc; va treballar bé en defensa, va recuperar moltes pilotes i va imposar-se en el marcador en un tercer període de 21-13. Però el Santepdor va seguir lluitant fins al final dominant en intensitat durant l'última part del partit per retallar distàncies, i va avançar-se en el marcador fins a acabar enduent-se la victòria als últims segons.
Cal destacar la bona feina de tot l'equip, que, malgrat el resultat, va lluitar i treballar fins al final. Seguim!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Olesa 46-48 CB Solsona
El CB Solsona U12F va guanyar a la pista del Olesa (46-48), el cap de setmana passat, en un partit molt exigent, amb una victòria que donava el primer lloc de la fase prèvia a les solsonines.
Les taronja-i-negres van marcar les diferències més grans sobretot a les primeres parts, gràcies a una pressió a tota pista molt intensa. Aquesta defensa va permetre recuperar moltes pilotes i convertir-les en atacs fàcils, que van donar avantatge al marcador.
A la segona part, però, va arribar el moment més complicat. Sent poques jugadores, el cansament de les visitants es va notar: va costar molt més atacar i es van fallar cistelles importants. L'Olesa ho va aprofitar amb un atac més fort i va aconseguir retallar la diferència.
Tot i això, les solsonines no van baixar els braços i van seguir lluitant fins al final. Tot l'esforç fet va tenir recompensa i el CB Solsona va acabar sumant un triomf merescudíssim per tancar una gran fase prèvia.
MINI MASCULÍ
Club Bàsquet Puig-reig 76-58 CB Solsona
Dissabte, el mini masculí del CB Solsona va jugar un partit exigent a la pista del Club Bàsquet Puig-reig que es va acabar decantant a favor de l'equip local per 76 a 58.
El matx va començar amb molta igualtat. En els primers períodes, ambdós equips van mostrar intensitat i ganes de competir, amb parcials ajustats. Tot i això, el Puig-reig va saber aprofitar millor les seves oportunitats ofensives i va aconseguir petites diferències al marcador.
A mesura que avançava el partit, els locals va anar augmentant l'avantatge, especialment en el cinquè i setè període, on va mostrar més encert. El conjunt taronja, però, no va deixar de lluitar en cap moment, especialment en els períodes sisè i vuitè, en els quals va aconseguir retallar distàncies.
Malgrat els intents dels visitants per tornar a entrar al partit, el Puig-reig va mantenir un ritme alt fins al final i va saber gestionar l'avantatge fins a endur-se la victòria. Tot i el resultat, el mini masculí del CB Solsona continua demostrant actitud, esforç i ganes de seguir millorant partit rere partit.
PREMINI
Piera 54-20 Solsona
El premini del Solsona va jugar el cap de setmana passat a la pista del Piera en un partit que es va decantar pels locals.
Tot i el resultat, els solsonins van mostrar un bon joc col·lectiu i un gran esforç defensiu, amb una actitud molt positiva tant a pista com des de la banqueta, que animava constantment els companys. Els nens es van deixar la pell durant tot el partit.
Com a punts per millorar, hi ha el canvi d'atac a defensa després de pèrdues de pilota, que va costar molt, així com el rebot, amb què el rival va tenir massa segones oportunitats.
Seguim!