El solsoní Gerard Roca tanca la seva etapa com a coordinador de les Seleccions Catalanes

Gerard Roca posa fi a la seva trajectòria com a coordinador de les Seleccions Catalanes. El tècnic solsoní tancarà la seva etapa a la Federació Catalana de Futbol el proper 31 de desembre, tot i que seguirà al capdavant de la CATUEFA durant aquesta temporada. Roca empren un nou camí en la seva trajectòria professional com a cap de metodologia i entrenadors dels equips S16 a S19 del Bayer Leverkusen.
Durant aquestes dues temporades, GERARD ROCA ha aconseguit un Campionat d’Espanya sub 16 masculí i dos subcampionats sub 16 femení i sub 14 masculí. A més, amb la Selecció Catalana Amateur, Roca ha classificat l’equip per a la fase intermèdia després de l'empat contra la Comunitat Valenciana (0-0) i la victòria contra la Comunitat de Madrid (2-0) que tindrà lloc durant el proper mes de gener.
El tècnic solsoní deixa la Federació Catalana de Futbol posant en valor el temps viscut com a responsable de les seleccions catalanes. “Molt agraït per l’oportunitat i el tracte rebut durant aquestes temporades”. En la seva arribada, Roca apostava per la continuïtat i l’estabilitat com a punt de partida, a més de la importància en el model de joc. Després d’aquest temps, Gerard Roca tanca l’etapa amb els objectius complerts. “Hem definit el model de joc de les nostres seleccions i s’ha optimitzat el departament responsable del seguiment de les jugadores i jugadors convocables” ha destacat.
Agraïment pel treball i professionalitat
La Federació Catalana de Futbol vol agrair públicament el treball, professionalitat i compromís demostrats per Gerard Roca durant aquesta etapa. Alhora, l’ens federatiu vol felicitar-lo pel nou repte professional que afronta en la seva trajectòria, desitjant-li molta sort i èxits en el futur. Properament, l’FCF anunciarà el nom que agafarà el relleu de Roca al capdavant de la coordinació de les Seleccions Catalanes de futbol.