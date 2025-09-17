El solsoní Gerard Roca enceta la seva segona temporada al capdavant dels combinats catalans de futbol

Aquesta setmana s’inicia una nova temporada sobre la gespa del Complex Esportiu d’Olímpia, a Sabadell, seu dels entrenaments de la Selecció Catalana. El coordinador de seleccions, Gerard Roca, ja té a punt el full de ruta per la seva segona temporada al capdavant dels combinats catalans. Roca, en la presentació de la nova estructura, destacava l’aposta de talent que ha fet la Federació Catalana de Futbol.
Pel que fa l’estructura masculina, els seleccionadors catalans, Rafa Beltran i Oriol Vila, segueixen una temporada més al capdavant de les seleccions sub 16 i sub 14. Martí Alba s’incorpora com a seleccionador sub 12. Alba, prové del Parets CF on ha estat entrenador del futbol base del club vallesà. Com a novetat d’aquesta temporada, el doctor, Toni Tramullas, i els fisioterapeutes, Roger Fontanet, Oleguer Marcos, Marta González i Anna Flores s’han incorporat a l’estructura de les seleccions catalanes. A més, l'entrenador de porters, Joan Cañadas; el preparador físic de les seleccions masculines, Dani de Paco; el tècnic assistent Lluis Silva; i la preparadora física de les seleccions femenines, la solsonina Núria Riu, es mantenen en l'organigrama federatiu per segona temporada després de la seva incorporació fa un any.
Pel que fa les seleccions femenines, Anna Ponce agafa les regnes de la sub 16. Des de la temporada 2022-2023, Ponce realitzava funcions de segona entrenadora a les seleccions femenines i la temporada passada va agafar el repte de dirigir la Selecció Catalana sub 12. Una temporada més tard, arriba el torn de la sub 16. Al seu lloc, Marta Unzué serà la seleccionadora sub 12. L’exjugadora navarresa i llegenda de clubs com el FC Barcelona o l’Athletic Club de Bilbao va penjar les botes a final de temporada i s’endinsa en el seu primer repte com a entrenadora. Maria Brau serà la seleccionadora catalana sub 14. Brau compta amb trajectòria com a assistent a les Seleccions Catalanes Base i com a entrenadora a clubs com el CE Europa o el CE Escola Futbol Mataró. Per altra banda, Laura Díaz, amb una llarga trajectòria tant dins com fora del terreny de joc a l’elit del futbol femení, serà la tècnica assistent de les Seleccions Catalanes sub 14 i sub 16.