Un exjugador del Barça es retira als 31 anys per culpa de les lesions

Un Mundial a canvi de la resta de la carrera professional. És el tracta que va fer Samuel Umtiti amb el diable quan va decidir no operar-se el genoll i apostar per un tractament conservador per tal de poder ser al Mundial del 2018 amb la selecció francesa. Va aixecar el trofeu més important, però mai va tornar a ser el futbolista que havia demostrat ser al Camp Nou i, després d'anys de devallada, aquest dilluns ha anunciat que es retira als 31 anys.
La retirada precipitada del futbol respon unicament als problemes físics que ha arrossegat des del 2018 i Umtiti ha decidit que "ha arribat el moment de dir adeu". Amb un vídeo a les xarxes socials, el central francès ha explicat que ho va donar tot "per passió". "No m'arrepenteixo de res", ha reblat.
En el vídeo, ha dedicat unes paraules de reconeixement al Barça i ha celebrat que va poder fer realitat el "somni" de jugar com a blaugrana. "A Catalunya vaig aprendre molt, però també vaig descobrir una faceta del futbol per a la qual ningú està preparat", ha afegit.
Una carrera truncada pel genoll
Umtit va formar-se al planter de l'Olympique de Lió i, després de destacar com una de les majors promeses del futbol francès i internacional, el Barça el va fitxar el 2016 per 25 milions d'euros. El seu bon joc de peus i el perfil esquerrà, que es complementava perfectament amb el de Gerard Piqué, el van portar a la titularitat i va signar dues temporades de molt nivell amb Ernesto Valverde a la banqueta.
El 3 de juny de 2018, va signar una renovació milionària per jugar al Barça fins el 2023, amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros. Si bé, pocs mesos després es va lesionar greument del genoll. Els metges del Barça li van recomanar que s'operés, però la proximitat del Mundial que se celebrava aquell mateix any el va portar a decidir seguir un tractament conservador.
Umtiti va guanyar el Mundial, però va pagar les conseqüències. I el Barça també. Mai més va trobar el nivell per ser titular i va acabar marxant ceidt al Lecce italià i, finalment, va sortir gratis cap al Lille francès després d'acabar el contracte el 2023.