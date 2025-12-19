El PSOE i Sumar busquen acordar una resposta als escàndols que assetgen a Sánchez

Representants del PSOE i dels partits de Sumar que formen part del govern espanyol mantindran aquest divendres una reunió per a abordar la crisi de l'executiu, arran dels casos de presumpta corrupció i assetjament sexual que han impactat en les files socialistes.
De moment els dos socis opten per la discreció i ofereixen pocs detalls sobre aquesta cita, més enllà de comunicar que a la trobada acudirà per part del PSOE la seva secretària d'Organització, Rebeca Torró, i que hi haurà dirigents de Moviment Sumar, IU o Más Madrid. Així doncs, tampoc ha transcendit ni l'hora ni el lloc en el qual es reuniran.
Fonts de les dues ales de l'executiu ja van apuntar que aquesta reunió anava a limitar-se a càrrecs de les direccions del partit i que no està previst la presència de ministres del Govern, alguna cosa que difereix respecte a altres reunions de la comissió de seguiment de la coalició, com al juliol quan van assistir els ministres Ernest Urtasun per part de Sumar o María Jesús Montero o Félix Bolaños referent al sector socialista.
La trobada va ser sol·licitada formalment per Sumar per reclamar mesures concretes de rellançament de l'executiu, molest per l'actitud de "paràlisi" del PSOE, immers en els problemes interns per les denúncies de presumpta violència sexual i la detenció de l'exmilitant socialista Leire Díez i l'expresident de la SEPI Vicente Fernández per presumpte alterament de contractes públics.
Tensió entre socis sobre la crisi de l'executiu
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va advertir la setmana passada al president Pedro Sánchez que havia de reaccionar i devia emprendre una reformulació "de dalt a baix" de l'executiu, atès que "així no es pot continuar". No obstant això, aquesta exigència va ser descarta per l'ala socialista, que no contemplava canvis profunds en l'executiu estatal perquè cap ministre estava implicat en aquests casos.
Diversos ministres del PSOE han rebutjat també aquesta remodelació i el ministre de transports, Óscar Puente, va assegurar que això era com oferir "sacrificis en l'altar" i va qüestionar a Díaz si pensava també reestructurar els ministeris de Sumar.
No obstant això, fonts de Sumar en l'executiu insistien aquest dimecres que Sánchez havia d'iniciar aquesta prerrogativa, atès que era la sortida adequada d'aquesta crisi, que al seu judici és la pitjor de la legislatura. Així mateix, advertien que governar només per a resistir únicament alimenta a Vox i posa condicions perquè la dreta "arrasi" en els pròxims dies. De totes maneres, el soci minoritari no contempla sortir del Govern i pensa que aquesta reestructuració acabarà duent-se a terme, atès que és la carta que li queda al president perquè ja va fer relleus en el partit.
Sánchez assegura que ja s'ha reunit amb Díaz
Pedro Sánchez ha negat que la petició de la líder de Sumar de remodelar l'executiu davant els casos de suposada corrupció i masclisme al PSOE sigui "una deslleialtat". "No ho considero", ha respost Sánchez, des de Brussel·les, en ser preguntat per les crítiques de la vicepresidenta. Preguntat per si ha convocat Díaz a una trobada o li ha trucat, Sánchez ha contestat que "ja s'ha reunit" amb la presidenta de Sumar.
Els socialistes, en to conciliador
No obstant això, el coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo, es va desmarcar d'aquesta petició i va dir que Díaz la va llançar sense consens amb els partits de Sumar. La formació aposta per aquesta reunió com una primera fita per a sortir del "punt mort" i alertava al PSOE que no donar-li importància a aquesta cita seria "frivolitzar" i mostrar que "no està a l'altura".
Durant aquest dijous diversos ministres socialistes han emprat un to conciliador cap a Sumar, en ressaltar que són moltes més les coses que els uneixen respecte a les que els separen i que aconseguiran acords per a superar aquestes tensions.