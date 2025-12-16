La Moncloa treu ferro a la pressió dels socis i aparenta normalitat: «Queden dos anys de legislatura»

“Queden dos anys de legislatura”. En línia a l’"Aguantaré" que va resumir el missatge del president espanyol, Pedro Sánchez, en la seva compareixença de balanç dilluns, el govern espanyol ha refermat avui la seva voluntat de continuar. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha contestat les crítiques fetes des de Sumar a les paraules de Sánchez “amb el màxim respecte, però l’important és no perdre de vistes els objectius d’aquesta legislatura: que cada vegada hi hagi més persones que trobin feina digna, que més persones es trobin amb més diners a la butxaca gràcies a l’increment del salari mínim, i la millora en el cost de la vida”.
Sobre la proposta de Sumar de reclamar una reunió urgent amb el PSOE, la ministra portaveu ha subratllat que “amb Sumar les reunions són pràcticament diàries, ja que formem un govern de coalició amb Sumar”. Alegría ha dit que al seu soci no li han d’oferir res sinó “seguir treballant i progressant”. Pilar Alegría ha reiterat que l’objectiu de l’executiu és “aprovar uns nous pressupostos i estem disposats a suar la camisa per assolir-ho”, esmentant que la majoria de governs de la UE són també governs de coalició que requereixen sumes complexes en els seus parlaments. Ha refermat el “diàleg amb tothom” a què obliga una situació de minoria parlamentària.
Aquesta ha estat la darrera compareixença d'Alegría com a portaveu del govern espanyol. La dirigent socialista abandona el càrrec per concórrer com a candidata del PSOE en les properes eleccions a l'Aragó, convocades per Jorge Azcón (PP) davant la manca d'entesa amb Vox per aprovar els pressupostos. Les eleccions tindran lloc el 8 de febrer.
La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha posat en valor la política del govern espanyol per fer aflorar el masclisme. Ha destacat la “tolerància zero” amb els casos d’abusos produïts en el si del PSOE després de les denúncies contra Paco Salazar i ha afirmat que el PP “ha negat tots els avenços en matèria d’igualtat i no ens pot donar lliçons de cap mena”.