El CIS veu Pedro Sánchez immune als casos de corrupció i assetjament

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) continua veient Pedro Sánchez immune als casos de corrupció i assetjament sexual que afloren al PSOE. Segons l'últim baròmetre de l'any, publicat aquest divendres, els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles amb el 31,4% dels vots, tan sols un punt per sota de l'anterior estimació. Per contra, el PP s'estancaria i repetiria els mateixos resultats que fa un mes, mentre que Vox també deixaria de créixer. L'estudi es va fer entre l'1 i el 5 de desembre, just abans de l'empresonament de José Luis Ábalos i enmig de l'esclat del cas Paco Salazar, que ha obert una allau de denúncies d'assetjament dins les files socialistes.
El PSOE seria el còmode guanyador d'unes eleccions estatals i trauria una distància de prop de deu punts dels populars. I és que els populars obtindrien un 22,4% dels vots, una xifra idèntica del baròmetre de novembre. La dreta és la gran penalitzada d'aquesta enquesta, ja que Vox perdria un punt respecte a l'anterior baròmetre i aglutinaria el 17,6% dels suports. Per contra, Sumar experimenta una molt lleugera recuperació, guanyant set dècimes i quedant-se amb una intenció de vot del 7,8%. Podem es mantindria en el 4,1% dels vots, mentre que S'ha acabat la festa de l'ultra Alvise Pérez experimenta un sorprenent ascens, passant del 0,8 al 2,4% dels vots.
Pel que fa a les forces d'àmbit català, ERC es manté com a primera formació amb un 2,2% dels vots, una dècima per sobre del mes passat. Per darrere quedaria Junts, amb el 0,8% dels vots, tres dècimes menys que en l'última estimació. El CIS de desembre inclou per primera vegada Aliança Catalana amb una intenció de vot del 0,5%, tot i que la formació de Sílvia Orriols, per ara, descarta presentar-se a unes eleccions al Congrés. Pel que fa a la resta de forces plurinacionals, Bildu continua creixent i ja se situa amb l'1,5% de la intenció de vot, mentre que el PNB marca un 0,9% i el BNG un 0,8%.
Preferències com a president espanyol
Sánchez continua sent el favorit dels espanyols per ser president del govern espanyol, segons el CIS. El líder del PSOE, una resposta que donen el 36,8% dels enquestats. Per darrere queda Alberto Núñez Feijóo amb la resposta del 16,8% dels enquestats, mentre que Santiago Abascal completa el podi amb la preferència del 15,1% dels espanyols. La quarta posició és per a Gabriel Rufián, amb un percentatge del 8,2%, avançant a Yolanda Díaz (6,6%) i a Isabel Díaz Ayuso (4,1%).
Per altra banda, el CIS manté l'habitatge com a principal problema dels espanyols. El 19% l'assenyalen com al primer factor, i el 13% com a segona opció. Per darrere de l'habitatge hi apareixen la crisi econòmica, "els problemes polítics en general", la immigració, i la corrupció. Només un 0,1% dels enquestats indica que la independència de Catalunya és el principal problema, el mateix percentatge que la monarquia.