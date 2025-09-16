El Barça lluirà una samarreta especial el pròxim Clàssic amb un nou artista a la publicitat

Ja és tradició que el Barça i Spotify aprofitin la unió comercial per estrenar samarretes especials cada vegada que hi ha un partit destacat. El club i l'empresa de reproducció de música online han apostat en múltiples ocasions per portar artistes de renom al frontal de l'equipació i, de cara al primer Clàssic de Lliga al Santiago Bernabéu del 26 d'octubre, ho tornaran a fer.
Tal com ha avançat el Tu Diràs de RAC1 aquest dilluns, el Barça lluirà el logo d'Ed Sheeran contra el Reial Madrid, tot i que l'anunci oficial arribarà els pròxims dies. El cantant britànic acaba de publicar nou disc, Play, i ara caldrà veure com el plasma a la samarreta blaugrana. Com ja ho van fer Rosalía, els Rolling Stones, Coldplay, Drake i Karol G en altres grans partits de l'equip, Ed Sheeran continuarà enfortint la marca del Barça en el mercat internacional de la música i també entre el públic més jove.
Ed Sheeran, fanàtic del futbol i accionista del club de la seva vida
Ed Sheeran és un gran aficionat del futbol i, de fet, ha arribat ha estar inscrit a la segona divisió anglesa. I és que és propietari de l'1,4% de l'Ipswich Town, que milita a la categoria de plata d'Anglaterra i del qual és seguidor. A excepció de les temporades que ha estat a la Premier League, l'Ipswich Town li ha reservat sempre el número 17 de la plantilla com un gest simbòlic.
Per què el Barça encara ha de jugar fora del nou Spotify Camp Nou?
El Barça encara està pendent de rebre la certificació final d'obra (CFO) de les zones de tribuna i gol sud del Camp Nou: els dos espais que s'habilitaran inicialment pels aficionats. Això fa que, de moment, hagi de jugar els partits a l'Estadi Johan Cruyff i ja ha confirmat que també hi jugarà contra el Getafe. El CFO l'han de firmar la direcció d'obra, la direcció d'execució d'obra, la constructora Limak i el Barça. Un cop tingui això, dependrà de l'Ajuntament de Barcelona per obtenir la llicència de primera ocupació; el document definitiu.