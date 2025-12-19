El comiat de Janet Sanz: «Si he incomodat, és perquè estava transformant»

Janet Sanz tanca la seva carrera política. Després de 14 anys a l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta del grup municipal de Barcelona en Comú ha deixat l'acta de regidora amb un discurs de reivindicació del conflicte com a acció política. "No tingueu por al conflicte", ha deixat anar des del Saló de Plens, abans de clarificar que la consigna se l'endú al terreny personal. Segons ha verbalitzat Sanz, una conversa recent amb una veïna de la ciutat li va recordar que només incomoda qui té capacitat de fer-ho. I la regidora ho ha abraçat: "Si he incomodat, és perquè estava transformant".
Amb una intervenció amb reivindicacions marxistes, la mateixa Janet Sanz ha incidit també en el fons personal que té la decisió que ha pres. "Vull posar el meu temps al centre. I això no és compatible amb la política institucional i la política de partit, però política en faré sempre", ha reblat. Finalment, ha rematat el seu argument amb una recomanació de passar per la política de manera transitòria, sense perpetuar-s'hi. "L'anomalia és no voler deixar la política", ha resumit.
Igual que en el món del futbol es fa volar el concepte one-club-man per referir-se a aquells jugadors que han fet tota la seva trajectòria en un sol equip, evitant els cants de sirena d'altres projectes, es podria afirmar que Janet Sanz és una one-institution-woman. La seva carrera política ha estat marcada per l'acció municipal, per la permanència a l'Ajuntament de Barcelona, a diferència d'altres regidors destacats -de totes les forces polítiques- que acaben diversificant la seva acció política a altres cambres i espais de govern. El recorregut de Janet Sanz és barceloní. Si bé cal dir que va irrompre al consistori amb Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en una llista liderada per Ricard Gomà, l'any 2011, ràpidament va passar a ser una figura clau a la candidatura de Barcelona en Comú del govern d'Ada Colau.
Això li va portar vuit anys de res ponsabilitat en les polítiques urbanístiques de la ciutat. I ara és públic, després que ho hagi avançat El País, que el seu futur també passa per un destí similar. Es dedicarà a assessorar ciutats que vulguin desenvolupar projectes com els de les superilles barcelonines. Mentrestant, al grup municipal, la presidència recaurà sobre Gemma Tarafa, i a la formació local es preparen les eleccions primàries per escollir lideratge de cara al 2027, amb els noms de Gerardo Pisarello i Bob Pop com a principals participants anunciats.