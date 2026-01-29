Diversos testimonis confirmen pagaments i cobraments de Jordi Pujol Ferrusola des d'Andorra

Pagaments justificats. Diversos testimonis han declarat aquest dijous a l'Audiència Nacional que Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident de la Generalitat, els havia pagat o havia cobrat diners des de comptes a Andorra, però han justificat totes les transaccions. Així, algunes eren préstecs personals i una altra, per exemple, era per pagar unes joies. Per la seva banda, el periodista del diari El Mundo Esteban Urreiztieta ha defensat la veracitat de les informacions del seu mitjà sobre els comptes de la família Pujol Ferrusola a l'estranger, sobretot a Andorra.
Terminal al Port de Tarragona
Una de les operacions de les quals sospiten la fiscalia i l'Agència Tributària és l'ampliació d'una terminal petrolífera al Port de Tarragona. Xavier Plana Bassols, soci de Gestión por Objetivos SA, va demanar un préstec personal d'uns 7 milions de pessetes a Pujol Ferrusola per fer obres a casa seva, i els va cobrar a Andorra. Sense contracte pel mig ni interessos concretats, al cap d'uns anys li va retornar a Pujol Ferrusola uns 9 milions de pessetes també a Andorra. Però no ho va fer directament, sinó que ho va fer un empresari rus que tenia la terminal del port tarragoní i que havia de pagar-los a Plana. Aquest li va dir a l'empresari rus que fes l'ingrés directament al compte andorrà de Pujol Ferrusola. No obstant tot això, el president de Gestión por Objetivos ha dit que els tractes amb l'empresari rus al Port de Tarragona els feia ell i que no sabia quina relació tenien l'empresari rus i Plana, que ha dit que són amics i veïns de fa anys. L'empresari rus ha dit que no coneix a Pujol Ferrusola.
El cas de la joiera
Un altre testimoni ha sigut una joiera que tenia el seu la sala d'exposició en un pis del carrer Ganduxer de Barcelona, prop del despatx de Pujol Ferrusola. Ha explicat que el fill gran de l'expresident li havia adquirit unes joies i rellotges valorats en 13 milions de pessetes. Quan li va reclamar el pagament, Pujol Ferrusola li va demanar que s'obrís un compte a Andorra per pagar-li des del Principat pirinenc. En canvi, ha negat que des d'aquell compte comprés divises o fes cap altre cobrament procedent d'una joieria de Nova York, com asseguren les acusacions. La dona ha admès que des de fa uns 15 anys, després d'aquella transacció, té com a assessor fiscal Joan Anton Sànchez Carreté, que també assessorava la família Pujol.
Les informacions de El Mundo
D'altra banda, un dels periodistes que va destapar els comptes andorrans de la família Pujol Ferrusola, Esteban Urreiztieta, de El Mundo ha defensat les investigacions i publicacions del seu diari. En el cas d'unes notícies del setembre del 2013 a un empresari argentí de Puerto Rosario, ha dit que aquest li va explicar que Jordi Pujol Ferrusola tenia diners a Andorra, Panamà, Suïssa i Liechtenstein, però només va tenir constància documental de comptes a Suïssa. El periodista ha admès que no van poder anar gaire més enllà del que deia l'empresari, però en un correu electrònic del desembre del 2005 que la defensa impugna, Pujol Ferrusola deia a l'empresari que li arribarien uns 1,2 milions d'euros "des de Suïssa". En un correu del juliol del 2006 Pujol Ferrusola i l'empresari parlaven d'una possible visita de l'argentí a Andorra.