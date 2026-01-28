Els testimonis reiteren a l'Audiència Nacional que els negocis amb Pujol eren reals i legals

Diversos empresaris han ratificat aquest dimecres a l'Audiència Nacional que els negocis que haurien fet amb Jordi Pujol Ferrusola en diverses parts del món eren reals i legals. Com ja ha passat en les anteriors sessions, la fiscalia intenta demostrar que els empresaris van pagar comissions per una suposada intermediació del fill gran de l'expresident de la Generalitat que no hauria estat real, o fins i tot per negocis ficticis. Tots els testimonis han dit que Pujol sí que hauria intervingut o si no l'havien vist fer-ho tampoc ho descartaven del tot. Així s'ha repetit aquest dimecres amb un ressort turístic a Mèxic i un port i diversos casinos a l'Argentina.
El fiscal intenta implicar Suqué
Un dels testimonis destacats era el de Javier Suqué, fill d'Artur Suqué i hereu del negoci familiar de vins i casinos del Grup Peralada. El fiscal ha insistit a implicar-lo, però ell ha dit que en el temps dels negocis investigats a l'Argentina per pagaments per dur a terme un projecte d'un casino a Rosario era el seu pare qui duia el dia a dia de l'empresa i qui tenia contacte amb els Pujol. Javier Suqué es va incorporar a la societat Iverama el 2018.
El fiscal també li ha recordat que el seu pare va ser investigat per suposat finançament irregular de CDC, conegut pel cas del 3%, però la defensa de Jordi Pujol Ferrusola també li ha fet recordar que va quedar exculpat. Per tant, cap dels membres de la família Suqué forma part del llistat dels empresaris imputats.
El fiscal també ha interrogat Jaume Ferré, qui fou director administratiu d'Iverama, i ha declarat que l'empresa va fer pagaments d'un valor de gairebé 400.000 euros a una de les empreses de fill gran de la família Pujol entre els anys 2003 i 2006, per l'assessorament de fer casinos a l'Argentina. Tot i això, Ferré ha assegurat que ell no era qui decidia les inversions, simplement les pagava.
En recerca de més testimonis
La sessió s'ha acabat amb la renúncia d'alguns testimonis pels propers dies i la constatació per part del tribunal que no s'ha pogut localitzar fins a 33 testimonis més. Per això, el magistrat president ha demanat a les defenses que ajudin a contactar amb els testimonis, alguns dels quals podrien estar morts, com ja ha passat amb alguns dels testimonis citats fins ara.