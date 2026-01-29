Mas reclama «posar al dia» Convergència i posa en qüestió Puigdemont: «Potser no és capaç d'aglutinar»

Missatge de llarg abast d'Artur Mas. En una entrevista al diari Regió 7, l'expresident de la Generalitat ha assenyalat que és el moment de "posar al dia" el que representava Convergència, sense posar-li el mateix nom, per tal que "torni a agafar tota la força que havia tingut". També posa en qüestió el paper que ha de jugar Carles Puigdemont, a qui ell va triar com a successor quan va fer el pas al costat, fa exactament deu anys, en el futur: tindria lloc en aquesta reordenació, tot i que "potser no és capaç d'aglutinar". Convergència va desaparèixer el 2016, any en què es va fundar el PDECat, i després el gruix del partit fundat per Jordi Pujol ha anat sumant-se al voltant de Junts.
"Puigdemont pot fer el que ell vulgui dintre del món de Junts, perquè és el referent més que principal del projecte. Totes les decisions depenen d’ell. Tant si decideix tirar endavant, continuar i ser el principal referent, com si decideix tenir un altre paper. Quan el president Pujol fa 25 anys va veure que havia de fer un relleu, ho va fer. Quan jo 15 anys després vaig entendre que per continuar el projecte sobiranista hi havia d’haver un relleu, ho vaig fer. I ara el president Puigdemont haurà de decidir, quan ell cregui, quan toqui, si hi ha un relleu o no", ha indicat Mas en aquesta entrevista. És la primera vegada que parla en aquests termes sobre la reordenació de l'espai postconvergent.
Els termes d'aquest retorn de CDC estan justificats d'aquesta manera, segons ell: "És omplir un buit que s’ha produït en aquests darrers anys. L’esquerra més radical ha tingut la CUP, els Comuns, Podem, també ERC. Després hi ha tot un munt de gent del centre ampli que no se sent gaire còmode ni amb la dreta estricta ni amb les posicions d’esquerra tan poc liberals, tan poc positives en general, que crec que en aquests darrers anys s'han sentit una mica orfes. Falta algú que la representi bé. Junts ho ha intentat, però li falta una mica per aconseguir-ho. I en la mesura que a escala local la gent es vegi un altre cop sota el mateix paraigua, crec que el projecte tornarà a créixer", radiografia.
Té intenció de tornar a primera fila? "Fa deu anys, podent-me quedar a la Generalitat convocant eleccions, vaig marxar. Ara Junts m’ha ofert ser candidat a l’alcaldia de Barcelona, i podent tornar, he dit que no. Ja he respost", ha remarcat l'exlíder de Convergència. Va ser la direcció del partit de Puigdemont, amb Jordi Turull com a secretari general, que va sondejar Mas. També ho va fer amb Quim Forn, i els dos van dir que no, com va avançar Nació fa uns mesos. Tot indica que finalment els protagonistes de la decisió seran Josep Rius i Jordi Martí, regidors a Barcelona. La intenció de la cúpula és evitar que hi hagi primàries, i tampoc es descarta l'opció que es busqui un perfil conegut de fora del partit.