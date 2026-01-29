Els sindicats i Òmnium donaran suport a la manifestació dels usuaris de Rodalies del 7 de febrer

El dia 7 de febrer està marcat en vermell al calendari. Els principals sindicats i entitats de defensa de drets del país donaran suport a la manifestació organitzada per les plataformes d'usuaris de Rodalies després d'una setmana de caos. La idea és que sigui una manifestació "de país", per assenyalar les responsabilitats en la crisi dels trens i la manca d'inversió per part de l'Estat en la infraestructura ferroviària. A les plataformes que van convocar la manifestació fa uns dies, s'hi han sumat, també, els sindicats CCOO, UGT, la Intersindical-CSC o Unió de Pagesos, segons ha confirmat a Nació. També hi serà Òmnium Cultural i altres entitats de defensa de drets, com el Ciemen.
Les grans organitzacions del país se sumen a les plataformes d'usuaris que van promoure en un principi la manifestació: l'Associació Promoció del Transport Públic, Defensem el tren de l’Empordà, Dignitat a les vies, Perquè no ens fotin el tren, Salvem l’R2 Nord, Trens i transports dignes Ebre i Priorat, Usuaris Avant Catalunya, Propera parada: Valls, Plataforma d’usuaris i usuàries del Transport i Públic del Baix Llobregat. “Portem uns dies insuportables i, tot i que les comunicacions amb el Govern són diàries, no ens n'ha quedat altra que sortir al carrer i demostrar la nostra indignació”, explicava Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, dimarts al matí des de l'estació de Sants.
El suport de les entitats que ha avançat Nació s'ha certificat a les portes de l'estació de França amb la lectura del manifest i una foto de família. La concentració començarà a les 17 hores de la tarda l'estació de França i acabarà a la plaça Sant Jaume. Aquesta manifestació serà a la tarda, al marge de la que ha convocat l'ANC i el Consell de la República per dissabte al matí, que també té el suport d'Òmnium. Serà una jornada de protestes, al matí i a la tarda, després d'una setmana de desgavell ferroviari que sembla que comença a remetre. El Govern s'ha compromès a recuperar la "normalitat" -entesa com la situació prèvia a aquesta crisi- de cara a dilluns vinent, i ara com ara Rodalies funciona a mig gas, amb retards i algunes cancel·lacions, i diversos trams de línia que s'han de fer amb autobusos.
SENSE TRENS NO HI HA FUTUR. Per un transport públic de qualitat by Naciodigital