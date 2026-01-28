El Govern mira de capejar la crisi amb un «acord de país» per Rodalies

Com en altres moments de crisi en els darrers anys a Catalunya, el Govern mira que la resposta passi per un "acord de país" solemnitzat al Parlament. En aquest cas per Rodalies. Així ho ha defensat aquest dimecres el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que fa les funcions de president mentre Salvador Illa és a l'hospital. Mentre el sistema ferroviari recupera les constants vitals després d'una setmana de desgavell, l'executiu mira de capejar la crisi davant d'una oposició que vol que s'assumeixin responsabilitats polítiques, amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al punt de mira. Dalmau ha dit que el país se'n sortirà i ha demanat que sigui un "punt d'inflexió" per arreglar "d'una vegada" la situació de Rodalies. "Demanem un gran pacte de país", ha reclamat als grups parlamentaris.
La recepta davant la crisi dels trens és la que sempre ha defensat el Govern: diners a la infraestructura, nous trens i un traspàs de Rodalies que "no té marxa enrere" i que, com s'ha constatat aquests dies, "és més urgent i necessari que mai". "El traspàs ja no és una opció, és una necessitat", ha dit el conseller, que ha insistit que el Govern "no té por" de donar la cara, però que també cal tenir "capacitat de decidir" sobre el servei que es presta, en aquest cas el ferroviari. Pel que fa a les inversions, Dalmau ha defensat el nou pla de Rodalies per als anys 2026-2030 , que preveu més recursos centrats sobretot en el manteniment, i ha recordat també que a partir d'aquest any començaran a arribar els 110 nous trens, bona part dels quals per al servei de Rodalies.
El conseller no ha fet autocrítica, ha dit que s'ha actuat amb diàleg i "comunicació activa", i ha defensat la resposta que s'ha donat, que ha emmarcat en l'exercici de l'autogovern. "S'han activat tots els recursos sense mirar de qui era la competència; hem donat la cara i hem contractat sense mirar si era la nostra competència o no", ha afirmat, i ha dit que el Govern ha exercit un "lideratge sense miraments assumint encerts i errors". Dalmau ha tancat files amb la consellera Paneque, al centre de la crítica, i amb l'equip del Departament de Territori, i ha defensat també la col·laboració amb el govern espanyol i els operadors ferroviaris, que ha assegurat que no és "tebior", sinó la via per resoldre els problemes. "La confrontació no resoldrà Rodalies, només afavorirà l'antipolítica", ha dit.
De fet, el Govern ha assegurat que ha estat exigent amb Renfe i Adif, i Dalmau ha recordat que hi ha hagut dimissions. Concretament del director de Rodalies, de perfil molt baix i al càrrec des de fa només sis mesos, i del cap de manteniment d'Adif, també un perfil tècnic. Cap dels dos cessaments són suficients per a l'oposició. En tot cas, el conseller ha dit que l'executiu "sempre estarà en la defensa dels interessos del país" en un sistema que no "ha estat a l'altura del que es mereixen els ciutadans". En aquest sentit, ha assenyalat Renfe, que ha dit que "no pot oblidar mai que ha de respondre a les ordres del Govern". Ha tornat a demanar disculpes als usuaris, però ha insistit que el Govern ha fet "el que havia de fer", tant per recuperar la mobilitat com, per sobre de tot, per garantir la seguretat.
Els socis collen i demanen accelerar el traspàs
ERC, que en aquest cas ha evitat demanar la dimissió de la consellera Paneque, vol que el Govern passi la factura a l'Estat perquè pagui el caos a Rodalies. Ester Capella s'ha referit, per exemple, al reforç d'autobusos, al reforç de freqüències de Ferrocarrils o a l'obertura de peatges a les zones afectades. En aquest sentit, els republicans volen un informe econòmic que plasmi el sobrecost de garantir la mobilitat alternativa mentre Rodalies no funcionava i també ha demanat que les conseqüències laborals de la crisi ferroviària no la paguin ni els treballadors ni els empresaris.
La portaveu parlamentària d'ERC ha tret pit de l'augment d'inversions, petició que havia fet el seu partit hores abans que ho anunciés l'Estat, i també ha defensat que només hi ha una solució: el traspàs. Capella ha insistit que la gestió de l'empresa mixta de Rodalies, ara amb majoria de Renfe, "més aviat que tard" passarà a ser de titularitat "100% catalana". "No hi ha solucions màgiques", ha sentenciat Capella en referència a Junts. Els republicans també han instat el Govern a decidir si governa per Catalunya o pensant en el PSOE. "Si trien la primera, ens tindran al costat", ha conclòs Capella.
Els Comuns qüestionen el macrodepartament de Paneque
La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que la gestió del Govern amb Rodalies ha anat “tard i malament” i ha estat “insuficient”. Albiach, que no ha demanat dimissions, sí que ha demanat a l'executiu que "reflexioni" sobre si una sola persona, en aquest cas Sílvia Paneque, ha d'estar al capdavant d'un macrodepartament amb carpetes tan sensibles com Rodalies, transició energètica o habitatge. Ha qüestionat, així, la decisió d'Illa de fer un departament molt gran amb moltes àrees clau per a la legislatura. "Pensem que no és una bona idea", ha dit la dirigent dels Comuns.
D'altra banda, ha dit que el caos ferroviari ha tingut conseqüències per a la ciutadania, però també per a les empreses, i ha lamentat que l'executiu hagi anat “tard” a assumir el lideratge. “Han donat la cara per la incompetència de Renfe i Adif, han estat al costat del PSOE i no dels ciutadans”, ha dit. Albiach també ha disparat contra el govern espanyol, pel silenci del ministre Puente i el retard del secretari d'Estat, que no va arribar fins dissabte. Albiach ha reclamat “accelerar” el traspàs de Rodalies i ha carregat contra Renfe i Adif pel “maltractament” als usuaris. També ha advertit que es “trenca la confiança” amb el Govern per la gestió erràtica i ha afegit que hi ha hagut també una “crisi d'autoritat” de la Generalitat i ha lamentat que l'executiu socialista no tingui una bona orientació de les polítiques d'infraestructura, perquè encara prioritza l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Junts reclama "aturar l'actual traspàs de Rodalies"
Junts ha portat una nova proposta al ple després del caos de Rodalies: "aturar l'actual traspàs" pactat entre socialistes i ERC. Mònica Sales ha demanat al Govern que impulsi un traspàs "100% català" i que eviti que Renfe tingui majoria absoluta en l'empresa que gestioni el servei. Junts ha reiterat la petició d'un "front comú" independentista a Madrid per forçar el PSOE a accedir a un traspàs integral i al pròxim ple del Parlament preveuen presentar una moció perquè el ple voti a favor d'aturar l'actual traspàs i negociar-ne un d'integral. En paral·lel, Junts ha acusat Dalmau de falta d'humilitat i li ha recordat que el reconeixement ha de ser pels ciutadans que estaven esperant un tren.
Sales ha dit que la compareixença és una "oportunitat perduda" perquè no es destitueix Paneque, a la qual ha acusat de no preveure el col·lapse ferroviari i de no saber-la gestionar. "Qui no ha sabut gestionar la crisi, no pot liderar la solució", ha sentenciat. Sales ha lamentat la "propaganda" del Govern amb els anuncis de més inversions a Rodalies i ha retret que no hi hagi "obres immediates" després dels trenta punts crítics que s'han detectat a la xarxa ferroviària. "Rodalies és un sistema fallit i una part d'incompetència és del Govern. Han deixat l'autogovern de Catalunya sota terra, han fet el ridícul", ha sentenciat Sales.
El PP també assenyala els independentistes
El president del grup parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha demanat la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera Paneque per la mala gestió de la xarxa ferroviària, tant a Andalusia com a Catalunya. Fernández ha retret a ERC i Junts que sostinguin Pedro Sánchez i, alhora, “culpin Espanya” quan les coses no funcionen. En aquest sentit, ha recordat que Junts té tot de càrrecs en consells d'administració de Renfe, Aena o RTVE. “Son unes espanyolazos a l'hora de cobrar”, ha dit. En tot cas, ha assegurat que ni ERC ni Junts trencaran amb Sánchez, i els ha definit com a “cooperadors necessaris” en el caos ferroviari. Fernández ha retret al Govern que utilitzi el canvi climàtic per tapar la mala gestió. “No hi ha hagut huracans salvatges, ha plogut quatre o cinc dies”, ha reblat.