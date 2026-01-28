El Govern es compromet amb els Comuns a mantenir la rebaixa del transport públic tota la legislatura

El Govern i els Comuns negocien des de fa dies mantenir la rebaixa del transport públic durant tota la legislatura, més urgent veient el caos de Rodalies d'aquesta setmana i constatat que caldrà temps per posar la xarxa al dia i oferir un servei decent als usuaris. En resposta a la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president per l'hospitalització de Salvador Illa, ha dit que el Govern està "compromès" a mantenir aquesta rebaixa del 50% els anys 2027 i 2028, fins al final de la legislatura i "fins que ens en sortim". Fonts dels Comuns han celebrat que el Govern, després de dies de negociacions, hagi "cedit" en aquesta qüestió, que si es confirma del tot implicarà que el bitllet integrat mantingui el preu actual.
El conseller de la Presidència ha agraït als Comuns compartir “la diagnosi” de la situació després del caos de Rodalies, i ha volgut recollir el seu guant pel que fa al preu del transport públic. El desembre passat, Comuns i Govern van arribar a un acord que va permetre mantenir les bonificacions als títols d’ús habitual de metro, bus i Rodalies dependents de l’ATM. Així, els bitllets de la T-Jove i la T-Usual, continuen aquest 2026 reduïts al 50 % en totes les zones de Catalunya, i la Generalitat i l’Estat assumeixen la bonificació en un 30 i en un 20 %, respectivament, com el 2025.
Els Comuns han dit que aquesta mesura és imprescindible davant la "major crisi de mobilitat que mai ha viscut el país", per "fer front a l'augment del cost de la vida" i "protegir" els usuaris del transport públic. Albiach ha lamentat la mala gestió del Govern de la crisi de Rodalies, però han evitat demanar dimissions. Sí que ha dit que Renfe i Adif tenen "segrestat" el sistema i ha denunciat que l'operadora no hagi fet cas a la Generalitat en aquests dies de caos -Renfe va operar trens malgrat que el Govern havia dit que no- i que el gestor de la infraestructura no hagi fet el manteniment preventiu de la xarxa ferroviària catalana. Aquests dos elements també els va denunciar dilluns el Govern, i han comportat dues destitucions als operadors ferroviaris espanyols.