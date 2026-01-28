El Parlament no dona treva al Govern i exigeix dimissions per la mala gestió de Rodalies

Mentre Rodalies recupera les constants vitals després d'una setmana dramàtica, comença l'hora de donar explicacions al Parlament. El Govern tanca files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, rostre de la gestió de la crisi, que no dimitirà malgrat la pressió de l'oposició, però el protagonista de la jornada ha estat Albert Dalmau, conseller de la Presidència en funcions de president des que Salvador Illa va ser ingressat a l'hospital. La cambra no ha donat treva a l'executiu i no en té prou amb la destitució del director de Rodalies de Renfe o del cap de manteniment d'Adif, i ha demanat responsabilitats polítiques. Junts, ERC, el PP, Vox i la CUP han exigit la dimissió Paneque, però Dalmau ha deixat clar que el president "té confiança" en l'actual equip i ha demanat col·laboració a l'oposició per resoldre la situació.
La recepta no varia. El conseller ha admès que hi ha hagut dècades de desinversió, però que això s'està revertint -ahir mateix es va presentar el nou quinquenni el pla de Rodalies, que promet més diners i prioritzar el manteniment de la infraestructura-, també ha defensat el canvi dels trens -n'han de començar a arribar de nous després de l'estiu- i culminar el traspàs de Rodalies perquè la gestió sigui de la Generalitat. "No hi ha marxa enrere", ha insistit Dalmau davant la pressió de l'oposició per tenir resposta. "Aquest és el camí", ha afirmat, i ha allargat la mà a la resta de grups parlamentaris per avançar en aquesta línia. L'oposició, amb més o menys duresa, han retret la gestió erràtica dels darrers dies. "El país cau a trossos", ha estat un dels missatges de bona part dels grups.
Hi haurà ampliació.