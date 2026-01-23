L'ANC i el Consell de la República convoquen una manifestació per al 7 de febrer a Barcelona amb el lema «Prou»

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i el Consell de la República han convocat una manifestació per al dissabte 7 de febrer a Barcelona per protestar contra el "deteriorament dels serveis bàsics". En un comunicat, les dues entitats independentistes han avançat que el lema de la marxa serà "Prou". Serà a les 12.00 del migdia a la capital catalana, però no han concretat el lloc. "La situació actual als transports i les infraestructures, a la sanitat, o a l’educació és insuportable, i és conseqüència directa del maltractament i la discriminació permanent que patim per la dependència de l'estat espanyol", defensen l'ANC i el Consell de la República. Les entitats insten el país sencer a participar de la manifestació. I han fet una crida tant a la ciutadania, com a entitats, associacions, sindicats, empreses i ajuntaments.
Una situació que s'arrossega al servei de trens
Després del descarrilament del tren a Gelida i més enllà que els informes tècnics o la investigació judicial atribueixin a les precipitacions el col·lapse del mur, el ministre de Transports ministre Óscar Puente ha admès que un dels problemes que expliquen els múltiples incidents a la xarxa ferroviària Catalunya són fruit en part d'anys de manca d'inversió, una situació que Puente considera que va canviar amb l'arribada del PSOE a la Moncloa. Malgrat que és cert que la quantitat pressupostada s'ha disparat, el percentatge d'execució és fins i tot menor que amb el PP. En aquest sentit, des del 2015 al 2023 només un de cada tres euros promesos s'acaben invertint realment a Rodalies.
En la darrera dècada l'empresa estatal Adif ha pressupostat un total de 4.163 milions d'euros per a la xarxa de Rodalies i Regionals. Això no obstant, fins al 2023 només se n'han acabat invertint 1.362, és a dir, un de cada tres. La inversió es va disparar quan el PSOE va aconseguir aprovar pressupostos -els del 2019 i 2020 es van prorrogar-, però això ha suposat que l'execució hagi caigut a menys d'un 25% en el darrer trienni amb dades. Aquestes quantitats inclouen nous projectes, millores en la senyalització i la seguretat, però també manteniment. En aquest sentit, fonts consultades per Nació situen en una mitjana anual de 60.000 euros per quilòmetre -més alt en línies que passen per zones orogràficament complicades o vulnerables climàticament- la quantitat necessària.