El tren descarrilat a Gelida només va tenir 5 segons per frenar abans de xocar contra el mur

L'informe preliminar de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF) apunta que el tren de Rodalies que es va accidentar dimarts a Gelida (Alt Penedès) només va tenir uns cinc segons per frenar abans de xocar amb el mur de contenció de l'autopista AP-7, que passa just per sobre. És la principal hipòtesi dels investigadors després d'una visita a la zona dimecres al matí. Així, el tren circulava a 60 km/h de nit i amb intensa pluja, però el mur es va despendre quan el tren arribava a la seva alçada, cosa que li va impedir frenar a temps, i va recórrer uns 50 metres més. El despreniment va afectar sobretot la cabina i el primer vagó, i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i ferides a 36 persones.
L'accident va tenir lloc a les 21.23 hores, quan el tren de Rodalies 77456 (línia R4) que circulava en doble composició a uns 60 km/h, va col·lidir amb un segment de mur de formigó després sobre la via, a l'altura del quilòmetre 64,200 de la via 2 (línia Llobregat). El segment de mur consistia en un element prefabricat en forma de L i formava part de l'aleta d'una pèrgola per on passa, sobre la via, l'autopista AP-7. El tren va col·lidir contra el segment de mur, que en aquell moment estava inclinat aproximadament 45 graus envaint el gàlib de pas, de manera que el segment de mur es va incrustar a la cabina del tren.
El tram és recte, però les condicions de visibilitat eren de nit amb pluja intensa. Com a resultat de la col·lisió va resultar mort un becari en pràctiques que anava a la cabina del tren i van resultar ferides greus 5 persones, entre elles el maquinista del tren i dos maquinistes en formació. 36 persones més van patir ferides lleus. Pel que fa a danys materials va resultar greument afectada la primera unitat de la composició (especialment el cotxe de cap) i es van produir danys menors a la via, incloent-hi un trencament de carril per efecte de la col·lisió.
La investigació al lloc de l'accident
La CIAF va mobilitzar un equip format per una investigadora i el secretari de la Comissió, que dimecres al matí es van desplaçar al lloc de l'accident des de Madrid i Còrdova. Els membres de la CIAF van arribar al voltant de les 12 del migdia i van inspeccionar el lloc de l'accident, fent especial atenció a l'estat i configuració del mur desplomat i als efectes sobre el material rodant afectat. També s'ha recorregut la part de l'AP-7 sobre el punt de l'accident (on en aquell moment ja estava tallat un carril de circulació), i van observar l'estat de l'obra de terra.
Al lloc de l'accident, l'equip de la CIAF va intercanviar informació amb la policia judicial (Mossos d'Esquadra), personal d'Adif i Renfe i representants de la Demarcació de Carreteres de l'Estat. Juntament amb els Mossos d’Esquadra i el personal de manteniment de Renfe van accedir a les dades del registrador embarcat del tren accidentat, que van ser descarregades per a la seva posterior anàlisi en detall. L'equip de la CIAF es va retirar aproximadament a les 15.30 hores.
A partir de la informació recopilada al lloc, la CIAF ha pogut inferir que el segment de mur es va desplomar presumiblement per efecte de l'empenta d'aigua acumulada a l'extradós, resultat de les intenses pluges produïdes el dia de l'accident i en jornades anteriors. En les pròximes fases de recerca s'estudiaran el disseny i l'estat del mur, els elements de drenatge de l'obra de terra en aquest punt de l'AP-7, i les intervencions i inspeccions realitzades anteriorment. També es recopilarà informació meteorològica de la data del succés i els dies anteriors.
D'altra banda, les primeres dades observades al registrador del tren indiquen que aquest va disposar de molt poc temps i distància per frenar (uns cinc segons des de l'inici de la frenada a la col·lisió, recorrent al voltant de 50 metres). Tot i això, les dades del registrador embarcat hauran de ser analitzades en detall per confirmar aquesta hipòtesi, i contrastades amb els registres del Lloc de Comandament, que se sol·licitaran a Adif.
Amb els elements d'anàlisi disponibles a les primeres 24 hores es pot plantejar la hipòtesi que el tren va arribar al lloc en un moment en què el mur s'estava desplomant, hipòtesi que resulta compatible amb la posició final del tren i el mur, i amb l'escàs temps de reacció de què va disposar la tripulació del tren. Això no obstant, aquesta informació ha de ser considerada provisional, en espera de les dades pendents i d'altres actuacions de la investigació (anàlisi de documentació, entrevistes i altres). Les conclusions de la investigació seran establertes a l'informe final, per la qual cosa les dades i hipòtesis ara exposades no s'han de considerar concloents.