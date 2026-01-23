Rodalies ha restablert aquest divendres a primera hora del matí el servei de trens a totes les línies, segons han confirmat fonts de Renfe. Els trens tornen a circular, doncs, després de dos dies d’aturada i de l’acord a què van arribar aquest dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies. Durant tota la nit, s'han completat les comprovacions de seguretat de la infraestructura a tota la xarxa amb trens amb un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. Un cop acabat aquest procés, s'ha reprès el servei a les tretze línies de Rodalies. De fet, al vespre ja es van activar dos trens a l’R2 Nord, un de Sants a l’Aeroport, i un altre de l’Aeroport a Granollers.