23 de gener de 2026

10:30

Rodalies restableix el servei (amb retards i cancel·lacions) després d'arribar a un acord amb els maquinistes

Circulen trens amb relativa normalitat des de primera hora del divendres, tot i alguns retards, cancel·lacions i altres disfuncions

  • Un tren de Rodalies a l'Estació de França -

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 06:43
Actualitzat el 23 de gener de 2026 a les 08:40

Rodalies ha restablert aquest divendres a primera hora del matí el servei de trens a totes les línies, segons han confirmat fonts de Renfe, tot i que hi ha retards i altres disfuncions com alguns combois que no han sortit o no completen el recorregut previst. Tot plegat, després que el Govern, Renfe i els sindicats de maquinistes hagin arribat a un acord per constatar la seguretat a tota la infraestructura.

08:40H

Cau un mur de contenció a la via del tren entre Còrdova i Jaén

La circulació ferroviària entre Villa del Río i Montoro, entre Còrdova i Jaén, està interrompuda des de les 3:47 hores d'aquest divendres per la caiguda d'un mur de contenció a la via arran dels forts aiguats a la zona, segons ha informat Adif.



08:24H

Antonio Carmona, portaveu de Renfe: "Hem patit una lesió molt greu i ens estem reincorporant al terreny de joc"

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha fet una metàfora futbolística perquè els usuaris entenguin quin és l'estat del servei de Rodalies aquest divendres: "Hem patit una triada -un trencament de lligaments encreuats, anterior i menisc, la pitjor lesió del futbol- i estem tornant a incorporar-nos als entrenaments". D'aquesta manera, ha volgut dir que Rodalies torna a circular després de patir incidències molt greus i, per tant, encara no podrà oferir un servei òptim sense afectacions.



08:13H

L’estació de Sants recupera Rodalies però es desperta més buida de l’habitual: “No tenia previst agafar el tren”

L’estació de Sants de Barcelona ha despertat aquest divendres més buida de l’habitual, amb menys passatgers comprant tiquets i amb informadors davant dels torniquets. “En principi no tenia previst agafar el tren, tenia previst agafar un autobús o una via alternativa, però al final he tingut sort i he pogut agafar-lo”, diu en Joan, que ve de Mollet i els últims dies s’ha desplaçat fins a Barcelona per carretera. El mateix li ha passat a la Sílvia, que no sabia si podia agafar el tren per fer el mateix trajecte fins que un company l’ha avisat: “No sé si quan tu ho agafis funcionaran bé o no”. No és el cas de l’Ester, que ha vingut des de Sant Celoni en cotxe per agafar l’alta velocitat perquè no se l’ha volgut “jugar”.



08:12H

En marxa des de primera hora una nova reunió per fer seguiment de la represa de Rodalies

En marxa des de primera hora una nova reunió per fer seguiment de la represa del servei de Rodalies. La trobada, al Departament de Territori, ha començat pocs minuts després de les 7 h i l'encapçala el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, juntament amb la consellera Sílvia Paneque. A la taula hi ha representants de Renfe i Adif, Mossos, Trànsit i Protecció Civil. Tot plegat després que des de primera hora Rodalies restableix progressivament el servei de trens a totes les línies, segons ha confirmat Renfe. Els trens tornen a circular després de dos dies d’aturada arran de l'accident de Gelida i de l'acord a què van arribar dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei.



08:06H

Així són els maquinistes de Rodalies, els protagonistes del pols ferroviari

Els maquinistes són conscients del poder que tenen: són un personal imprescindible i sense recanvi en forma de personal capacitat en el dia a dia de milers de ciutadans. Si ells no premen el botó, el tren no arranca i tampoc ho fa el dia de prop de 400.000 catalans. És per això que els governs català i espanyol no han incidit en la crítica cap als maquinistes o amenaçar amb sancions, sinó que, al contrari, han preferit asseure's a negociar i no tibar la corda. Però, qui són els maquinistes?



08:01H

L'Estat només inverteix un de cada tres euros promesos a Rodalies

Més enllà que els informes tècnics o la investigació judicial atribueixin a les precipitacions el col·lapse del mur a Gelida, el mateix ministre de Transports, Óscar Puente, ha admès que un dels problemes que expliquen els múltiples incidents a la xarxa ferroviària Catalunya són fruit en part d'anys de manca d'inversió, una situació que Puente considera que va canviar amb l'arribada del PSOE a la Moncloa. Malgrat que és cert que la quantitat pressupostada s'ha disparat, el percentatge d'execució és fins i tot menor que amb el PP. En aquest sentit, des del 2015 al 2023 només un de cada tres euros promesos s'acaben invertint realment a Rodalies.



07:24H

L'AP-7 continua tallada a Martorell en sentit sud

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que el tall a l'AP-7 al pas per Martorell en sentit sud continua vigent aquest divendres. Es fan desviaments cap a l'A-2 fins enllaçar amb la C-15 i, a Vilafranca del Penedès, es torna a incorporar a l'AP-7. Trànsit proposa rutes alternatives per la C-25, cap a l'interior; l'N-340 i la C-15, cap al Penedès; la C-32, cap al litoral sense peatges; i la C-58 i la B-40, cap a l'A-2.



07:08H

Renfe actualitza quines són les incidències a Rodalies

Renfe ha comunicat quines són les incidències en el servei de Rodalies a les 7:00 hores. A l'R1, hi ha reducció de l'oferta de trens a dos cada hora per a cada sentit i circulació amb demores que poden superar la mitja hora de mitjana. A l'R4, en el tram entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat, la situació és idèntica; mentre que a l'R15, hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja i retards també de 30 minuts de mitjana. Més enllà d'això, no consten més incidències.



06:53H

Trànsit manté obert el peatge de la C-32

Les barreres continuaran aixecades aquest divendres a la C-32 en sentit sud per tal de facilitar el transport de persones alternatiu a Rodalies. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha decidit mantenir sense funcionament el peatge, mentre que l'AP-7 continua tallada en sentit sud entre Martorell i Vilafranca del Penedès.



06:43H

El Govern desplega 100 autobusos extres per reforçar el transport alternatiu

Segons va informar la Generalitat, aquest divendres s'han afegit 100 autobusos més als transports alternatius, amb reforços a comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, així com a Tarragona, Terres de l’Ebre o Girona. Els reforços als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també es mantenen, després que aquest dijous s'hagin incrementat un 32% els usuaris a la línia del Vallès i un 53% la de Martorell.



06:42H

El web de Rodalies ha caigut a primera hora d'aquest divendres

Rodalies ha informat que, tot i la reobertura de la circulació a totes les línies, el web que informa de l'estat del trànsit ferroviari ha caigut pels volts de les 6:30 hores. L'aplicació mòbil continuava funcionant, però deia erròniament que la circulació estava suspesa, ja que no s'havia actualitzat. A les 6:45, els problemes tècnics als dos suports han quedat solucionats.



06:40H

Rodalies restableix el servei a totes les línies després de dos dies d’aturada

Rodalies ha restablert aquest divendres a primera hora del matí el servei de trens a totes les línies, segons han confirmat fonts de Renfe. Els trens tornen a circular, doncs, després de dos dies d’aturada i de l’acord a què van arribar aquest dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies. Durant tota la nit, s'han completat les comprovacions de seguretat de la infraestructura a tota la xarxa amb trens amb un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. Un cop acabat aquest procés, s'ha reprès el servei a les tretze línies de Rodalies. De fet, al vespre ja es van activar dos trens a l’R2 Nord, un de Sants a l’Aeroport, i un altre de l’Aeroport a Granollers.



06:40H

Bon dia i felicitats, tens trens!

Aquest divendres s'ha reobert el servei de Rodalies, tot i que amb algunes incidències. A Nació, podràs seguir el minut a minut de la situació a la xarxa ferroviària i també a les carreteres, amb el desplegament dels nostres periodistes a tot Catalunya, perquè disposis sempre de tota la informació per moure't de la manera més oportuna. Gràcies per confiar en nosaltres!



