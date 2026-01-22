Puigdemont convoca d'urgència la cúpula de Junts a la Catalunya Nord pel caos a Rodalies

La crisi que pateix el servei de Rodalies a Catalunya s'està convertint en munició per als principals partits de l'oposició. És per això que Carles Puigdemont ha citat aquest dissabte la plana major de Junts a la Catalunya Nord. La convocatòria ha arribat a través d'un missatge a la direcció enviat per Jordi Turull, secretari general de la formació, segons diverses fonts consultades per Nació. En el missatge, Turull assenyala que es viu una situació de "col·lapse" que està condicionada per la "greu incompetència" del Govern. La cita a la Catalunya Nord substitueix el consell nacional que tenia programat Junts per aquest mateix dissabte, que s'havia de produir a Cardedeu.
Puigdemont, aquest matí, ha penjat un vídeo a les xarxes socials per criticar la situació de la mobilitat al país, agreujada pel tall a l'AP-7 . "La dependència del partit del govern espanyol i de la majoria que li dona suport fa que el Govern de Catalunya hagi plegat els braços i davant de Madrid no exerceixi cap reivindicació que pugui molestar els senyors de la Moncloa", ha indicat el líder de Junts. "Catalunya no va bé en mans d'aquesta gent. Ara són els trens, però podríem parlar de la salut, l'educació, el transport en general o l'habitatge", ha lamentat l'expresident de la Generalitat. De moment, s'han demanat les compareixences de la consellera Sílvia Paneque i del ministre Óscar Puente.
Al llarg de les últimes hores, el partit de Puigdemont ha anat elevant el to contra l'executiu que presideix Salvador Illa, ingressat a l'Hospital Clínic per una osteomielitis que requerirà recuperació d'almenys dues setmanes. Els principals missatges a les xarxes han tingut com a protagonista el lema Ja n'hi ha prou, i també hi ha hagut espai per les crítiques al traspàs de Rodalies que va pactar ERC en el marc de la investidura de Pedro Sánchez. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha lamentat que en el marc dels primers passos del traspàs -una empresa mixta Estat-Generalitat- se cedís a les demandes dels maquinistes, protagonistes d'una vaga encoberta .