Govern i maquinistes pacten inspeccions conjuntes per restablir Rodalies sense concretar quan

La Generalitat, Adif, Renfe i els sindicats de maquinistes han arribat a un acord aquest dijous per restablir el servei de Rodalies "un cop s'hagin fet noves proves extraordinàries" per ratificar que el sistema és segur. S'ha pactat fer inspeccions conjuntes entre Adif, Renfe i maquinistes de la xarxa de Rodalies. Quan hi hagi informes positius, s'anirà reprenent el servei de manera progressiva, però el Govern no ha concretat quan es reprendrà el servei. "Durant la tarda i vespre d'aquest dijous anirem informant", ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Els trens, de moment, continuaran sense funcionar, però ja s'han iniciat les marxes exploratòries conjuntes a les 13 línies de Rodalies.
Mentre no es restableixi el servei, el Govern mantindrà tots els recursos addicionals a Ferrocarrils i se sumaran 100 busos més a partir de divendres en corredors interurbans: 11 busos a Tarragona i Terres de l'Ebre; 2 a Lleida; al Baix Llobregat 23; al Garraf 15; al Maresme 15; als Vallès Occidental 11; al Vallès Oriental 15; al Berguedà 3; a l'Alt Penedès 3; i a Girona 6. Es mantindrà també el reforç d'informadors a les estacions per donar detalls de la situació als usuaris.
El matí ha estat de "bloqueig", com ha reconegut la consellera. Ara, hi ha aquest acord entre les parts per "desbloquejar" una situació complicada, amb un acord que tindrà incidència en l'àmbit de la seguretat que, finalment, hauria de permetre restablir el servei. Paneque ha agraït la "comprensió" i el "civisme" de la ciutadania en aquest dia i mig sense trens, i ha tornat a donar el condol d'un maquinista a Gelida, també pel dolor de tots els maquinistes i la família ferroviària.
La consellera ha detallat l'actuació del Govern des de l'accident fins ara. "Hem buscat en tot moment la represa i la solució, i l'actuació del Govern pensem que ha estat l'adequada en cada moment", ha assegurat. Després de la suspensió del servei ferroviari per motius de seguretat després del xoc a l'R4 i després de fer les marxes blanques de reconeixement, Adif va emetre un "certificat de garantia de seguretat del sistema".
Només s'han presentat a treballar sis maquinistes
Amb l'informe, s'assegura l'operativitat del sistema de Rodalies després de 24 hores d'aturada, necessària per garantir que la xarxa és segura, d'acord amb totes les parts. Amb l'informe d'Adif, el Govern trasllada a Renfe que iniciï els treballs necessaris per prestar el servei a partir d'aquest dijous al matí. Renfe va rebre l'informe d'Adif a les sis de la tarda de dimecres i el trasllada als treballadors per reprendre el servei. En l'última reunió del Cecat es decideix ampliar les "mesures alternatives" en previsió d'un inici esglaonat del servei aquest dijous a primera hora.
Aquest matí, Renfe comunica que no ha pogut reactivar el servei per l'absència de maquinistes: en total, només s'han presentat sis maquinistes d'una plantilla de 140. Davant d'aquesta vaga encoberta, el Govern, com a titular del servei, insta les parts a asseure's a negociar per arribar a un acord i obre un expedient informatiu a Renfe perquè aporti dades. Hi haurà noves trobades a la tarda per revisar els nous informes i reprendre el servei, però sense concretar quan serà o a quina hora. Alhora, també s'ha pactat un pla de millores a mitjà i llarg termini per actuar en punts de la xarxa on pot haver problemes. Això s'anirà revisant cada dos mesos.