El Govern obre expedient a Renfe per la vaga de zel dels maquinistes

El comissionat del traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha explicat que “una part important” dels maquinistes no s’han incorporat al lloc de treball aquest dijous al matí i no es pot prestar el servei ferroviari amb normalitat. Davant d’aquesta situació, que ha provocat un profund malestar al Govern, el Departament de Territori que comanda Sílvia Paneque ha acordat obrir un expedient a Renfe “perquè no està prestant un servei que ha de donar als ciutadans”. Macías ha recordat que Adif va garantir la seguretat de les línies ferroviàries i, malgrat això, els maquinistes no han volgut anar a treballar. “El Govern farà tot el possible per restablir el servei i insta a Renfe i Adif per restablir-lo”, ha afirmat després de la primera reunió de seguiment del dia, que ha arrencat a les 7 del matí amb l'executiu i els operadors ferroviaris.
El Govern també ha convocat una reunió amb els sindicats de Renfe, Adif i el Departament de Territori per posar “punt i final” a la situació. “No podem tolerar-ho, perquè la seguretat està garantida i s’afecta la mobilitat de centenars de milers de persones”, ha reblat Macias. I davant les crítiques del sindicat Semaf, el majoritari dels maquinistes, que diuen que no hi ha prou garaties de seguretat, el comissionat ha dit que el responsable d'acreditar això és Adif, i ho ha fet per escrit. El servei de Rodalies està aturat des de dimecres a primera hora, arran de l'accidet de tren a Gelida per la caiguda d'un mur. Dimecres al vespre, Adif va acreditar la seguretat, però Renfe va dir que no podia prestar el servei per l'oposició dels maquinistes, que consideren insuficients les garanties de seguretat que ha presentat el gestor de la infraestructura.
Amb aquestes cartes sobre la taula, el Govern va comparèixer ahir al vespre per dir que el servei es recuperaria de manera progressiva durant el dia d'avui. Tot i així, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va admetre que seria un dia "complicat" i des de Territori s'han redoblat esforços per tenir mitjans alternatius a punt davant d'una nova jornada de caos a Rodalies. En concret, s'han incrementat les freqüències de Ferrocarrils a les línies del Vallès i de Martorell, s'han posat més busos interurbans, es mantenen aixecades les barreres a la C-32 al Garraf i s'ha suspès la zona de baixes emissions de l'àrea de Barcelona.