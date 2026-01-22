Renfe no ha pagat cap de les multes per males pràctiques comercials a Catalunya en 10 anys

Renfe no ha hagut de pagar cap de les sancions que li ha imposat l’Agència Catalana del Consum des del 2015, segons ha pogut comprovar Verificat. I és que les sancions econòmiques han estat una de les principals vies dels últims Governs per castigar Renfe per les presumptes males pràctiques comercials que s'han detectat, però, o bé el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acabat donant la raó a l'operadora ferroviària, o bé els procediments encara estan oberts després d'anys.
Tal com explica Verificat, el 2015, Consum va obrir un expedient a Renfe arran d'una denúncia del Departament d’Empresa i Coneixement i, el 2019, la sala contenciosa del TSJC va anul·lar el procediment per errors en el procediment sancionador. Entremig, el 2017, el Govern de Carles Puigdemont va sancionar Renfe amb 1,2 milions d'euros per no informar els passatgers de la política de preus i vulnerar els seus drets lingüístics. Si bé, la justícia també va tombar la multa.
D'altra banda, encara està pendent de resolució una multa de 900.000 euros imposada pel govern de Pere Aragonès per l’avaria de l’R2-Sud del 2023. Sigui com sigui, Renfe no ha pagat ni un únic euro per cap de les multes de Consum, que vetlla pels drets dels consumidors, i ha escapat de la via principal de la Generalitat d'exigir assumpció de responsabilitats.
El Govern tensa la corda amb Renfe: li obre un expedient sancionador
La notícia té una rellevància important atès que la vaga de zel dels maquinistes de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància d'aquest dijous ha provocat un profund malestar al Govern. Per això, el Departament de Territori que comanda Sílvia Paneque ha acordat obrir un expedient a Renfe “perquè no ha prestat un servei que ha de donar als ciutadans”.
El Govern també ha convocat una reunió amb els sindicats de Renfe, Adif i el Departament de Territori per posar “punt final” a la situació. “No podem tolerar-ho, perquè la seguretat està garantida i s’afecta la mobilitat de centenars de milers de persones”, ha reblat Macias. I davant les crítiques del sindicat Semaf, el majoritari dels maquinistes, que diuen que no hi ha prou garanties de seguretat, el comissionat ha dit que el responsable d'acreditar això és Adif, i ho ha fet per escrit.