Vaga de zel dels maquinistes de Rodalies: què passa amb els treballadors?

Tot i l'anunci del Govern, el servei de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància no s'ha reobert progressivament a primera hora d'aquest dijous. El motiu? "Causes operatives", segons la megafonia a les estacions. El president de Renfe, Antonio Carmona, ha traduït aquesta explicació en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en què ha admès que no poden fer circular els trens per l'oposició dels maquinistes.
I és que els conductors han arribat al seu lloc de feina a la majoria d'estacions, però no pugen a la cabina a l'espera d'instruccions per part dels sindicats. Tot plegat, mentre aquests sindicats estan reunits amb el Govern a l'estació de Sants des de les 7:00 hores, en una trobada que no acabarà fins a les 11:00 hores. De fet, alguns maquinistes han assegurat als informadors desplegats que, fins aleshores, no treballaran.
És el que s'anomena una vaga de zel, que consisteix en el compliment tan estricte de les normes que impossibilita el funcionament del servei. D'aquesta manera, els treballadors s'organitzen per aturar la feina perquè no es poden complir tots els detalls del conjunt de la normativa laboral, de salut i higiene. Això, sense una convocatòria oficial aprovada pel Ministeri de Treball i sense les mesures contemplades per a la celebració de vagues, com és el cas dels serveis mínims.
Carmona ha explicat que estan intentant reunir-se amb els sindicats de maquinistes, que exigeixen mesures de seguretat addicionals per tornar a la feina. Si bé, Adif va informar el Govern a les 17:00 hores d'aquest dimecres que els operaris de manteniment havien completat l'anàlisi de les infraestructures i confirmaven que eren aptes per a la circulació a excepció dels trams de l'R4 sud i l'R11 afectats pels accidents de dimarts.
El Govern obrirà un expedient a Renfe
El comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, ha informat que el Govern obrirà un expedient a Renfe per la no reobertura del servei aquest dijous al matí, i l'ha instat juntament amb Adif a fer "tots els esforços" per recuperar-lo. A més, ha anunciat una reunió amb Renfe i els sindicats per posar "punt final" a aquesta situació "intolerable", alhora que ha contradit el sindicat majoritari de maquinistes Semaf i ha assegurat que la seguretat està garantida.