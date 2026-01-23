El govern espanyol treu pit per la inversió a Rodalies

Adif va pressupostar un total de 5.022 milions a la xarxa de Rodalies i Regionals des del 2020 fins al 2023. Tanmateix, d'aquests només se'n va gastar realment 1.836, un 36%, segons les dades del Ministeri d'Hisenda i el Departament d'Economia. Malgrat això, el govern espanyol intenta treure pit i assegura que en el període 2020-2025 ha executat un total de 2.505,85 milions, una xifra que suposa un 72% del previst. Aquestes dades, que no diferencien entre empreses estatals ni per exercicis, són impossibles de contrastar perquè l'Estat va deixar de publicar els informes de compliment, malgrat que és una obligació de la llei general pressupostària.
Els números del Ministeri de Transport
En plena crisi per l'accident mortal de Gelida i la suspensió del servei de Rodalies durant 48 hores, el govern espanyol ha intentat influir el relat sobre la polèmica per la desinversió estatal a la xarxa ferroviària catalana. En aquest sentit, l'endemà que Nació i altres mitjans publiquessin les dades oficials d'execució pressupostària -només un de cada tres euros promesos per Adif s'acaben gastant-, el Ministeri de Transports ha emès una nota de premsa triomfalista on assegura que el Pla de Rodalies 2020-2025 ja supera el 70% del seu compliment.
Aquest document inclou fins a final de la dècada un total de 6.300 euros en inversions a la xarxa ferroviària convencional catalana. D'aquests, 3.461 corresponien al primer quinquenni i, segons el ministeri, ja se n'han executat el 72%.
Ara bé, la nota evita comparar aquestes dades globals amb els comptes anuals de les empreses Adif i Renfe Operadora. D'aquesta manera, és impossible contrastar ni amb els exercicis on les dades dels informes de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (el darrer és el del primer semestre del 2022) ni amb els pressupostos aprovats o prorrogats per l'executiu de Pedro Sánchez.
Sí que cal aclarir que quan se sumen les partides d'una empresa com Adif de diversos anys, la xifra resultant és superior a la real dels projectes. Això és perquè si un projecte no s'executa, automàticament, apareix al següent any i això provoca que “infli” artificialment la quantitat total. En aquest sentit, un grau més elevat d'incompliment augmenta la desviació entre el pressupost teòric i el real.
Més compliment amb estacions que en trens
La nota del Ministeri de Transports sí que aclareix com es reparteixen per programes els 2.505 milions d'euros que assegura haver invertit a la xarxa de Rodalies i Regionals. En el cas de les estacions s'ha arribat al 85% dels 194 milions pressupostats mentre que en la compra de trens, només s'ha complert el 44% dels 1.160 milions previstos. Per altra banda, el programa que inclou el manteniment assoleix, sempre segons la informació del govern espanyol, una execució del 89%.
- Programa de reposició d'actius (manteniment i modernització): s'havien de destinar 603 milions d'euros i s'han executat 530 milions (89%).
- Programa d'estacions: S'havien de destinar 228 milions d'euros i s'han executat 194 milions (85%).
- Programa d'atenció al client: s'havien de destinar 31 milions d'euros i s'han executat el 100%.
- Programa de capacitat i integració urbana: s'havien de destinar 863 milions d'euros i s'han executat 604 milions (70%).
- Programa de material rodant: s'havien de destinar 1.160 milions d'euros i s'han executat 516 milions (44%).
- Programa de planificació i estudis: es preveuen 12 estudis informatius que es troben en diferents fases de redacció i exposició pública.