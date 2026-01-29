29 de gener de 2026

Junts alerta del manifest de Jordi Graupera per «fer fora» Renfe: «Estareu cedint les vostres dades a Alhora»

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 08:16
Actualitzat el 29 de gener de 2026 a les 08:17

La sectorial d'Economia, Empresa i Treball de Junts ha avisat a les xarxes socials que els qui signin el manifest de Jordi Graupera per "fer fora" Renfe de Catalunya, estaran cedint les dades al seu partit, Alhora. "No serem nosaltres qui us impedim adherir-vos i que us fiquin en una base de dades, però tingueu-ho present", ha alertat. I és que Graupera ha impulsat un manifest que demana aturar l'actual traspàs de Rodalies pactat entre els socialistes i ERC perquè considera que "pretén tancar amb pany i forrellat la dependència colonial". Ja compta amb més de 7.500 adhesions.

