Junts alerta del manifest de Jordi Graupera per «fer fora» Renfe: «Estareu cedint les vostres dades a Alhora»

La sectorial d'Economia, Empresa i Treball de Junts ha avisat a les xarxes socials que els qui signin el manifest de Jordi Graupera per "fer fora" Renfe de Catalunya, estaran cedint les dades al seu partit, Alhora. "No serem nosaltres qui us impedim adherir-vos i que us fiquin en una base de dades, però tingueu-ho present", ha alertat. I és que Graupera ha impulsat un manifest que demana aturar l'actual traspàs de Rodalies pactat entre els socialistes i ERC perquè considera que "pretén tancar amb pany i forrellat la dependència colonial". Ja compta amb més de 7.500 adhesions.\r\n\r\n\r\n⚠️ Atenció: en signar-lo estareu cedint les vostres dades al partit ALHORA (de Jordi Graupera).\r\n\r\nNo serem nosaltres qui us impedim adherir-vos i que us fiquin en una Base de Dades, però tingueu-ho present. pic.twitter.com/5SNUc1m3wt\r\n— Junts x Economia, Empresa i Treball (@JXCat_Economia) January 28, 2026\r\n