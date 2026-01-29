ERC i Junts demanen a Puente dimissions per la crisi a Rodalies

ERC i Junts han demanat aquest dijous dimissions al govern espanyol pels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida i per la situació de “caos descomunal” i “immobilitat irrespirable” que es viu al servei de Rodalies. “Hem demanat dimissions, aquí i a Catalunya, perquè volem solucions efectives i creïbles, i de moment aquestes no arriben”, ha dit la senadora republicana Sara Bailac en una compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, on l’ha acusat d’estar ja “dimitit ‘de facto’”. Per la seva banda, Eduard Pujol (Junts) ha assegurat que a Catalunya hi ha ara mateix un clam que diu “Renfe fora”. “Ministre, això va molt de debò, vostè ha de dimitir, senyor Puente, dimiteixi, això s’ha acabat”, ha asseverat.
ERC veu mala gestió i excuses
“Res del que ha passat la darrera setmana, res del caos descomunal de Rodalies, ha sigut motiu suficient perquè vagi a Catalunya i es posi al comandament d’aquesta crisi caòtica”, ha lamentat Bailac durant la primera compareixença que Puente ha fet al Senat aquest dijous. Segons els republicans, a Rodalies hi ha falta de lideratge, “mala gestió”, manca de recursos, incidències “cròniques”, excuses i una “absoluta falta d’empatia” amb els usuaris.
A ulls dels republicans, s’ha prioritzat massa l’expansió de les línies radials de l’alta velocitat mentre es relegava el manteniment “preventiu” de tota la xarxa ferroviària. “Les conseqüències ja no són només els deutes de Renfe i Adif o les incidències, sinó també les pèrdues humanes irreparables”, ha alertat. “Catalunya necessita infraestructures segures, ben gestionades i al servei del país”, ha destacat en una sessió on els senadors del PP i Vox també han demanat la dimissió del ministre socialista.
Junts denuncia "cultura de la deixadesa" de l'Estat
En el cas de Junts, el senador Eduard Pujol ha afirmat que Catalunya està “col·lapsada” per una caiguda general de tot el sistema ferroviari. “En el cas de Rodalies estava avisat, per Junts, pel catalanisme, pels que venim de Catalunya i sabem el que hi ha”, ha indicat, tot criticant la “cultura de la deixadesa” pròpia de “l’Espanya política”, que ha apostat durant dècades per la “bogeria col·lectiva” de l’alta velocitat. “A quina hora plega?”, l’ha inquirit.
Finalment, Pujol ha avisat Puente que la fórmula de traspàs de Rodalies és “una idea perversa” que s’ha d’aturar. “Ara mateix Catalunya és un clam que diu "Renfe fora". Parin màquines: o ho fan per les bones o ho faran per la pressió popular”, ha asseverat. “Morts a Espanya i un mort en una Catalunya desplomada i segrestada per una immobilitat irrespirable”, ha relatat abans de denunciar la “incapacitat extrema” demostrada pels governs del PP i del PSOE en matèria de transports.