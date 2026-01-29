El CEO de la nova Rodalies també assumirà la gestió de Renfe Catalunya

El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmat aquest dimecres que el conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà, assumirà també la gestió de Renfe Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat, on ha assegurat que des del seu punt de vista "la proximitat millora el servei" i on ha reiterat que la previsió dels gestors dels trens és que dilluns es reprengui tota la xarxa a excepció del túnel de Rubí i del punt de Gelida on es va enfonsar el talús.
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que el nou responsable de l'empresa mixta de Rodalies assumeixi la gestió de Renfe Catalunya.
En el marc d'una interpel·lació al Parlament aquest dimecres, Capella ha afirmat que la crisi ferroviària viscuda els darrers dies evidencia que "ha arribat el moment d'accelerar" en el traspàs i que la persona que dirigeixi Rodalies ha de "tenir la capacitat de prendre totes les decisions que cal prendre" en moments crítics. En la rèplica, Paneque ha compartit que la crisi obre una "oportunitat" perquè Catalunya "s'integri en l'operativitat i en la mateixa infraestructura" de la nova empresa.
A l'entrevista a 3Cat, Santano ha explicat que Playà tindrà un "doble paper", i ha subratllat que en tant que Rodalies és una empresa participada per Renfe, "és raonable" que la persona "consensuada" per Generalitat i Renfe -i per tant Ministeri- "es pugui ocupar del conjunt de l'operació". "És un bon moment per eliminar aquesta bicefàlia i millorar la coordinació, ha afegit".
Hores abans, a la interpel·lació parlamentària, la diputada republicana Capella ha insistit que el "pas previ" a què l'operadora "acabi sent 100% catalana" és que el director de la nova Rodalies assumeixi la gestió de Renfe Catalunya. "Serà la manera per aconseguir que això que ha passat els darrers dies no es repeteixi", ha assenyalat.
Paneque, al seu torn, ha admès que cal "accelerar" el pla de treball de la nova empresa per garantir que Catalunya s'integri a l'operativitat de la infraestructura". "Té el compromís del Govern que així serà", ha sentenciat la titular de Territori. En aquest sentit, Santano ha donat per fet a l'entrevista que Playà començarà a exercir la nova funció de manera "imminent".