El PP participarà en la manifestació que denuncia la «desinversió sistemàtica» a Rodalies

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha afirmat que el seu partit "no participarà d'un teatre liderat per al PSC que només té com a objectiu acontentar Junts i ERC". En roda de premsa, ha respost d'aquesta manera la proposta del conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, de fer un gran pacte de país sobre Rodalies. Així mateix, ha dit que té "poca confiança" que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pugui liderar un pacte de país tenint en compte que "no té estabilitat parlamentària ni pressupostos". "Potser la solució és que pleguin i convoquin eleccions", ha afegit. Fernández ha explicat que el PP participarà de la manifestació que han convocat plataformes d'usuaris per al 7 de febrer. "Participarem de les mobilitzacions i protestes necessàries per reclamar solucions. Estarem al costat dels catalans per reivindicar el que considerem de justícia", ha respost en ser preguntat per si el PP assistirà a la convocatòria de les plataformes d'usuaris per al 7 de febrer a Barcelona. Una manifestació, segons els organitzadors, per denunciar la "desinversió sistemàtica" en infraestructures ferroviàries i la "mala governança del sistema" per part d'Adif, Renfe i els respectius governs.\r\n