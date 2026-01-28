ERC demana a Paneque que el responsable de la nova Rodalies assumeixi també la gestió de Renfe Catalunya

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha demanat a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que el responsable de la nova empresa mixta de Rodalies, Òscar Playà, assumeixi la gestió de Renfe Catalunya després de la destitució de Josep Enric García Alemany. Òscar Playà és el CEO de Rodalies de Catalunya, que va començar a caminar fa tot just un parell de setmanes. Aquest enginyer de Telecomunicacions ha passat de l'oasi del Metro, servei que en general funciona sense problemes, a enfrontar-se cara a cara amb el caos de Rodalies i amb una crisi sense precedents. En el marc d'una interpel·lació al Parlament aquest dimecres, Capella ha afirmat que la crisi ferroviària viscuda els darrers dies evidencia que "ha arribat el moment d'accelerar" en el traspàs i que la persona que dirigirà la nova empresa ha de "tenir la capacitat de prendre totes les decisions que cal prendre" en situacions com aquesta.
En la rèplica, Paneque ha compartit que la crisi obre una "oportunitat" perquè Catalunya "s'integri en l'operativitat i en la mateixa infraestructura" de la nova empresa. La decisió de situar Playà al capdavant de Rodalies Catalunya necessita l'aval del govern espanyol. Dimarts, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va delegar a Paneque la resposta a una pregunta sobre, precisament, qui havia de ser el nou director de Rodalies després de la destitució de García Alemany. La consellera no en va voler donar detalls.
En tot cas, el Govern mira que la resposta a la crisi passi per un "acord de país" solemnitzat al Parlament. En aquest cas per "refundar" el sistema de Rodalies. Així ho ha defensat aquest dimecres el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que fa les funcions de president mentre Salvador Illa és a l'hospital. Mentre el sistema ferroviari recupera les constants vitals després d'una setmana de desgavell, l'executiu mira de capejar la crisi davant d'una oposició que vol que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El conseller Albert Dalmau ha dit que el país se'n sortirà i ha demanat que sigui un "punt d'inflexió" per arreglar "d'una vegada" la situació de Rodalies. "Demanem un gran pacte de país", ha reclamat als grups parlamentaris.