El caos a Rodalies i el tall a l'AP-7 revolucionen el trànsit: augmenta un 10% a la C-17, C-32 i C-31S

Les principals carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona van registrar un 4,4% de vehicles més entre el dimecres que va començar el caos a Rodalies i diumenge, en comparació amb la setmana anterior. Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT) obtingudes per l'ACN, 3,92 milions de vehicles van entrar i sortir de les nou principals vies de l'anell metropolità durant aquells dies, més que els 3,76 milions dels mateixos dies de la setmana anterior.
Les dades, que deixen fora l'AP-7, mostren com precisament el tall de l'autopista derivat de l'accident de l'R4 a Gelida va fer augmentar el trànsit un 11,6% a la C-31S i la C-32. Alhora, el caos de Rodalies va impulsar vies com la C-17, amb gairebé un 10% més de trànsit.
La cronologia del caos (també a les carreteres)
La setmana va començar amb les principals carreteres registrant lleugerament menys vehicles que l'anterior, un 3,5% per sota dilluns i dimarts respecte als mateixos dies que la setmana anterior. Això no obstant, la tendència es va capgirar des de dimecres, a causa de l’accident ferroviari mortal de dimarts al vespre a Gelida.
Un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre un tren i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques i diversos ferits, així com l'aturada total de la circulació ferroviària a partir de l'endemà. A més, va obligar a tallar l'AP-7 en direcció sud per prevenir riscos davant la possible inestabilitat del terreny i de la infraestructura.
Dimecres, els vehicles que van entrar i sortir de les nou carreteres seleccionades per Trànsit van ser un 3% més que la setmana anterior. Dijous, encara sense trens, l'augment va ser de l'1,2%, mentre que divendres, amb represa progressiva, de l'1,9%. Pel que fa al cap de setmana, dissabte va començar amb múltiples trams de la xarxa sense combois, i al migdia el servei es va suspendre ja per la resta del cap de setmana, mentre que l'AP-7 en direcció sud a Martorell reobria un carril. Les carreteres principals van assumir un 3,3% més d'afluència dissabte, i un 17,8% més diumenge.
Els efectes del tall de l'AP-7 a la resta de vies
El lleuger ascens, però, no és lineal, ja que té variacions segons la via. Per exemple, atès el tall a l'AP-7, es van aixecar els peatges de la C-31 sud i la C-32 sud, ja que es buscava desviar la circulació cap a la costa. La conseqüència és un "augment considerable del trànsit per aquestes dues carreteres", en paraules del coordinador de seguretat viària i mobilitat de Trànsit, Òscar Llatje, en una entrevista amb l'ACN.
De fet, entre dimecres i diumenge, la suma d'aquestes dues vies va acumular un 11,6% més vehicles que els mateixos dies de la setmana anterior. L'augment d'afluència es va produir percentualment sobretot a la C-31 sud, i sobretot durant dissabte i diumenge.
El moviment de vehicles d'un corredor a l'altre "contribueix a la caiguda de la B-23", que connecta la ciutat de Barcelona amb l'AP-7 a l'altura del Papiol, segons Llatje. L'autopista tenia un comportament molt similar a principis de setmana respecte a l'anterior. Després de l'esllavissada i el tall de l'artèria, però, el trànsit es va desplomar un 9,1% entre dimecres i diumenge.
Augment de la mobilitat en algunes carreteres pel caos de Rodalies
Alhora, l'absència de Rodalies va portar a augments lleugers a la resta de carreteres principals, sobretot a la C-17, ha concretat Llatje. Aquesta via, que transcorre entre Barcelona, Vic i Ripoll passant per Montcada i Reixac, Mollet del Vallès i després endinsant-se a la vall del riu Congost, va veure passar un 10% més de vehicles dimecres i dijous, i un 9,6% més en el conjunt de dimecres a diumenge. El representant de Trànsit també ha apuntat a un lleuger increment a la C-58 (3,5% en el conjunt dels cinc dies), similar al de la C-33 (5,5%) i al de l'A-2 (4,4%). Amb tot, també aclareix que no són "grans xifres", i que no és el cas que "massivament s'hagi passat del tren al cotxe".
Les tendències són similars tant a l'hora punta de matí com a la de la tarda, i les dades també apunten a un creixement de la mobilitat especialment destacada diumenge, del 17,8% en el conjunt de les principals nou vies metropolitanes que recull el SCT. Un fenomen pel qual l'autoritat catalana del trànsit no ha trobat una explicació concloent i que especula que hi podria haver-se donat en part per una tornada d'estudiants de fora de Barcelona a la capital el diumenge en vehicle propi, en lloc de dilluns en tren.