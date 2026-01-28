Tornen a tallar l’AP-7 en sentit sud per les obres de l’accident de Gelida

Nou tall a l'AP-7. El Ministeri de Transports ha comunicat al Servei Català de Trànsit (SCT) que cal tornar a tancar la via per tal de garantir la seguretat mentre es fan les obres per reparar el tram de Gelida. La via estarà tallada només en sentit sud i des de Martorell. El tall hauria de durar una setmana més tot i que es podria allargar per la pluja.
El tall l'ha demanat el Ministeri de Transports, després de comprovar que l'excavació que s'està fent fins a arribar a terreny estable afecta també part del carril de la dreta. La maquinària d’obres, que fins ara ocupava la part del carril central, s’ha de situar a l’esquerra per poder fer les tasques abans esmentades amb seguretat, i per aquest motiu és necessari fer el tall de la via en sentit sud.
Ramon Lamiel, director de l'SCT ha subratllat que, fins ara, la maquinària es podia situar al carril central, fet que va permetre obrir el carril esquerre aquest dissabte al migdia, però com que els operaris han de "furgar" més enllà del talús malmès, les grues i el material necessari s'han de traslladar a la part esquerra.
Vies alternatives
Així doncs, es tornen a activar les vies alternatives de trànsit. Lamiel ha volgut remarcar que el pla alternatiu "funciona". Les opcions són la C‑25, cap a l’interior, l'N-340, cap al Penedès, la C‑32, pel litoral, l'A-2 a Martorell i la C-15.
El Servei Català de Trànsit reforçarà la informació a peu de carretera mitjançant panells mòbils situats en els punts estratègics de decisió i desviament. Paral·lelament, la incidència també s’està anunciant als panells de missatge variable fixos de la xarxa viària.
Pas enrere
Dissabte al migdia es va reobrir un carril en sentit sud a l’altura de Martorell. Els tècnics del Ministeri de Transports que estaven avaluant el talús que va cedir van assegurar que fer-ho era "perfectament segur" perquè l'esfondrament va ser a la part exterior i no al terra de l'autopista.
D'aquesta forma, es va poder recuperar una circulació limitada mentre continuen els treballs de reparació de les estructures malmeses. Lamiel va explicar que l'obertura dels altres dos carrils, els de la dreta i que són els que estan més a tocar de l'àrea de l'accident, era qüestió "de dies". Ara es torna a tallar la via a demanda del ministeri de Transports, tot i que Lamiel ha assegurat que els conductors que hi han circulat aquests dies no corrien perill.