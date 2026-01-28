La línia R3 és una de les més singulars del sistema ferroviari català La pràctica totalitat -a partir de Montcada-Bifurcació- és de via única, forma part de Rodalies malgrat que a partir de Vic té característiques de tren Regionals i, en el seu límit entre el Ripollès i la Cerdanya, esdevé la infraestructura ferroviària d'ample ibèric de major altitud de l'Estat.
A la zona del túnel de Toses, els trens de Renfe freguen els 1.500 metres. Una situació que provoca que, excepte en anys de sequera, les nevades siguin habituals. Tanmateix, fa anys que Adif va retirar la llevaneu que hi havia a l'estació de Ripoll. Per la plataforma d'usuaris de l'R3 es tracta de l'enèsima mostra de “retrocés en manteniment” mentre que l'empresa estatal no aclareix com pot portar-la, ja que la línia de tren fa mesos que està tallada entre Parets i la Garriga per les obres de desdoblament.
La imatge de l'estació de Toses amb un tou de neu
Les dues llevantades d'aquest hivern, però també els fronts atlàntics que han arribat més carregats que habitualment al Ripollès, han suposat que el Pirineu oriental tingui un gruix de neu rècord. Les nevades també han arribat en punts per on passa l'R3 com Planoles, Toses i la Molina, fet que ha provocat que en algunes estacions s'hi acumulin gruixos importants.
Actualment, la totalitat de l'R3 -no només el tram afectat per les obres- està tallada mentre es revisen fins a sis punts crítics identificats, dels 29 del conjunt de la ferroviària catalana. Aquest fet -tant Adif com Renfe confien que la setmana es pugui restablir el servei- ha afavorit que hi hagi més neu que si els combois circulessin.
Ara bé, com ho farà Adif per retirar-la si no es fon de manera natural. “Els trens fins a cert punt poden funcionar amb neu, però amb determinats gruixos ja no”, explica l'enginyer Arnau Comajoan, membre de l'associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP). La companyia estatal, a petició de Nació, malgrat assegurar que tenen protocols per casos com aquest no ha sabut aclarir si la llevaneu s'enviaria per carretera per la impossibilitat de fer-ho a través de via fèrria. Tampoc han volgut valorar la conveniència que n'hi hagi una de permanent a la base de Ripoll.
De fet, el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà és un dels pocs on el temps teòric de viatge és més competitiu que per carretera. La collada de Toses -frega els 1.800 metres- és un pas complicat quan neva i, de fet, aquests dies almenys un autocar que operava per Renfe va quedar travessat quan circulava per una via alternativa. “A Suïssa quan neva van molt millor els trens que els cotxes”, apunten des de la PTP.
Queixes per la mala informació del transport alternatiu
La plataforma Perquè no ens fotin el tren fa anys que lluita per un servei digne a l'R3. Amb el tall total de la línia arran de l'accident mortal de Gelida, lamenten que la informació sobre el servei d'autobusos hagi estat molt deficient. Més enllà que el tram entre Puigcerdà i la Tor de Carol hagi quedat sense alternativa, en les primeres comunicacions també semblava que afectaria altres punts i, de fet, els horaris no es fan publicar fins aquest dilluns 26 de gener.
La precarietat de la línia -passa per zones molt complicades orogràficament- es mostra amb el fet que l'any passat hi hagués fins a 12 punts amb limitacions de velocitat, una dada que Adif no ha pogut confirmar. “Ara que s'han activat per una qüestió d'emergència, esperem que aprofitin i recuperin el temps perdut”, apunta Comajoan en declaracions a Nació. “Instem Adif a aprofitar l'actual aturada per subsanar el màxim de punts que necessiten millores en la infraestructura”, afegeix un portaveu de l'entitat.
En un context on el Govern i el Ministeri de Transports han presentat l'actualització del Pla de Rodalies fins al 2030 en plena crisi ferroviària, l'entitat Perquè no ens fotin el tren exigeix que inclogui el calendari de desdoblament de tots els trams entre Montcada i Vic -com a mínim- “amb un horitzó temporal definit”. A la zona pirinenca, a més, reclamen reobrir les segones vies de les estacions de Campdevànol i Toses “per donar més capacitat i fiabilitat”.