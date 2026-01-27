Adif eleva a 29 les actuacions urgents a Rodalies i espera restablir totes les línies aquesta setmana

L'Administradora d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha elevat a 29 les actuacions "d'urgència" que està fent a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de resoldre el caos a Rodalies. Sobre el restabliment de la normalitat al servei, Ángel Contreras, el director de construcció d’obres d'Adif, apunta que al llarg d'aquesta setmana "totes les línies podrien quedar desbloquejades". D'altra banda, des de l'administradora han confirmat que la incidència d'aquest dilluns a primera hora va ser causada per un error en el disseny del software.
Contreras ha comparegut aquest migdia a Barcelona, juntament amb el president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, per informar en quin estat es troba la inspecció de les vies. En la roda de premsa, han elevat de 23 a 29 les actuacions que s'estan duent a terme en aquests moments a la xarxa, amb uns 50 equips i 150 tècnics desplaçats.
Per la seva banda, Marco de la Peña ha confirmat que el motiu perquè aquest dilluns el servei de Rodalies va estar aturat a primera hora va ser un "error de software". Es tracta d’un nou sistema de gestió de tràfic que Adif està implementant, a través de la companyia Siemens, i que hauria d’entrar en total funcionament quan arribin els nous trens. Mentrestant, però, s’està fent la instal·lació de manera progressiva, fet que fa que convisquin el sistema actual i el nou.
En aquest sentit, ha descartat que l'episodi estigués relacionat ni amb un sabotatge, un ciberatac o un error humà. De la Peña ha assegurat que aquest va ser el primer cop des que es va començar la instal·lació que s’ha produït l'error.