Plataformes d'usuaris preparen una gran manifestació per Rodalies el 7 de febrer a la tarda

Diverses plataformes d'usuaris de Rodalies han convocat una manifestació per al pròxim 7 de febrer a la tarda a Barcelona per demanar mesures urgents a la crisi de trens. “Portem uns dies insuportables i, tot i que les comunicacions amb el Govern són diàries, no ens n'ha quedat altra que sortir al carrer i demostrar la nostra indignació”, ha explicat Anna Gómez Llauradó, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, aquest dimarts al matí en una atenció als periodistes a Sants. La concentració començarà a les 17 hores de la tarda l'estació de França i acabarà a la plaça Sant Jaume.
Fa gairebé una setmana que va començar el caos a Rodalies i encara aquest dimarts els combois funcionen a mig gas. Després de múltiples aturades i represes generals al servei, una vaga de zel dels maquinistes i, fins i tot, destitucions a Renfe i Adif, les plataformes d'usuaris han organitzat una mobilització que pretén reivindicar el tren com a "eix vertebrador" de la mobilitat catalana. Més enllà de Rodalies, les entitats també denuncien els retards, la saturació i la manca de material i seguretat als serveis Avant i de Mitja Distància.
"El transport públic és un servei clau per a l’estat del benestar", apunten en un comunicat al qual ha tingut accés Nació, "el seu bon funcionament en depèn la cohesió territorial, la qualitat de vida dels treballadors i dels estudiants, la competitivitat de les nostres empreses o el benestar del conjunt la ciutadania".
Sobre la situació que es viu al país des que un tren va descarrilar a Gelida el passat dimarts, les plataformes d'usuaris asseguren que "la crisi no és nova", sinó que és "una intensificació dels problemes que el conjunt de la ciutadania vivim cada dia". Segons apunten, aquesta crisi és una conseqüència de la "desinversió sistemàtica en infraestructures" i d’una "mala governança del sistema per part d’Adif, Renfe i els respectius governs".
Entre les entitats que han convocat la manifestació hi ha l'Associació Promoció del Transport Públic, Defensem el tren de l’Empordà, Dignitat a les vies, Perquè no ens fotin el tren, Salvem l’R2 Nord, Trens i transports dignes Ebre i Priorat, Usuaris Avant Catalunya, Propera parada: Valls, Plataforma d’usuaris i usuàries del Transport i Públic del Baix Llobregat. Les plataformes estan en contacte amb diferents entitats socials, ambientalistes i col·lectius professionals del país dels quals esperen rebre suport.
L'ANC i el Consell de la República convoquen una altra concentració
En paral·lel, el mateix dissabte al matí, a les 12 hores, hi ha una concentració convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República per protestar en contra del "deteriorament dels serveis públics" –incloent-hi el de Rodalies–, l'"espoli fiscal", el "colonialisme espanyol" i el "mal govern". Òmnium ha anunciat que també se sumarà a la protesta.